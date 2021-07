Feijóo recuerda su última victoria y rechaza "copiar" al PSdeG, cuyo modelo "fue el peor votado en las urnas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado el primer aniversario de su victoria en las elecciones autonómicas celebradas el 12 de julio de 2020 y ha rechazado "copiar" el modelo del PSdeG, que "fue el peor votado en las urnas".

El también líder de los populares gallegos se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control de la Cámara gallega y en respuesta a una pregunta formulada por el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quien le afeó al presidente su "falta de voluntad de consenso" para abordar la reactivación de Galicia en la comisión parlamentaria puesta en marcha para tal fin.

"Sigue usted planteando que tengo que copiar su modelo. ¿Pero cuál es su modelo?", le ha replicado Feijóo, que ha recordado que esta semana "hizo un año de las elecciones autonómicas" en las que el modelo del PSdeG "fue el último, el peor votado en las urnas". "Y me pide que no solo renuncie al modelo que fue aprobado en las urnas, sino que, además, copie un modelo inexistente", ha señalado.

Todo ello en una intervención en la que ha vuelto a cifrar en 828 los millones que el Gobierno central "dejó de transferir" a Galicia por "razones ideológicas y partidistas". "¿De todos los fondos que dicen que llegan a Galicia, sabe cuántos pagaron? 31 millones de euros", ha manifestado.

"Ustedes pagan 31 millones de euros y dicen que no ejecutamos el presupuesto", ha censurado Feijóo en una intervención en la que Gonzalo Caballero ha criticado que la Xunta "guardase el dinero y no lo pusiese a disposición de los ciudadanos ni de los ayuntamiento" mientras "los gallegos no podían pegar ojo".

"El dinero en el colchón del señor Feijóo, el dinero en la Xunta de Galicia y los gallegos sin dinero cuando la Xunta recibió este año más de 1.100 millones euros extraordinarios", ha denunciado el dirigente socialista, que le ha reprochado a Feijóo que "optase por el unilateralismo" y no acudiese a la Cámara gallega a votar el dictamen de la comisión de reactivación. "Reconozcan que son incapaces de hacer una política económica para proteger a la gente y que no saben qué hacer con tan ingente cantidad de fondos que llegaron a la Xunta", ha argumentado.