Feijóo, seguro de que los hosteleros tomarían medidas "parecidas" a las PCR, defiende que se evita el "cierre"

Afirma que el certificado europeo "se expidió para algo" y sostiene que la vacunación sirve para evitar medidas más duras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su comprensión con el "descontento" que puedan tener colectivos de hosteleros con las medidas de restricción que afectan a los aforos con los que pueden trabajar y la necesidad de requerir un test negativo en covid o la credencial de vacunación.

Sin embargo, se ha mostrado seguro de que si estuviesen en su lugar y en el de las autoridades sanitarias tomarían "medidas muy parecidas o iguales" a las que está adoptando el Gobierno autonómico, al tiempo que también ha defendido el "equilibrio" entre mantener los locales de hostelería abiertos y la preservación de la salud, porque la alternativa con esta incidencia "antes" era el "cierre".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo ha vuelto a poner el foco en que la recuperación de la pandemia pasa por el suministro de vacunas, pero que mientras no se alcancen los porcentajes de inmunización (este miércoles los cifró en la necesidad de llegar al 90 o 95 por ciento de la población), es preciso seguir tomando medidas.

"Entiendo el descontento de los hosteleros y entiendo el descontento en general de los jóvenes que no tienen vacuna y le exigimos una PCR en las 72 horas próximas a entrar en un restaurante y una cafetería. Y entiendo el descontento de las autoridades autonómicas porque no tenemos vacunas. Y entiendo, supongo, el descontento del Gobierno de España porque no puede proveer de vacunas a los servicios sanitarios como consecuencias de la imposibilidad de comprar vacunas en la central de compra centralizada de la Unión Europea", ha expresado Feijóo, quien también ha dicho "entender el descontento de toda la sociedad".

Dicho esto, ha explicado que las decisiones del Ejecutivo autonómico, lo que pretenden, en primer lugar, es "preservar la salud de los consumidores y preservar y hacer equilibrar el primer principio con el segundo, que es la libertad de la hostelería".

ANTES SE CERRABA

Así, Feijóo ha recordado que, en anteriores etapas, ante supuestos de riesgo alto y extremo, lo que se hacía era "cerrar" interiores y exteriores (en el máximo) e interiores (en el nivel alto). "Ahora, gracias a que pedimos esos certificados y PCR podemos abrir, en interiores y exteriores", ha evidenciado el mandatario autonómico, quien ha concluido que, en su opinión, la solución "es bastante más favorable ahora que antes, porque antes era el cierre, y ahora es la apertura con condiciones".

"¿Condiciones estrictas?, la respuesta es que sí, pero son condiciones que estoy convencido que España va a ir asumiendo porque son lo que hacen nuestros vecinos", ha expuesto, en referencia a medidas similares que se adoptan en Portugal, Francia o Alemania.

"CERTIFICADO COVID SE EXPIDIÓ PARA ALGO"

Es más, ha recordado que el certificado verde europeo --de vacunación, recuperación de enfermedad o acreditación de test negativo-- "se expidió para algo". "Y lo que se expide, es para que aquellos titulares puedan entrar y salir sin ningún tipo de limitación en ninguna infraestructura, en medios de transporte, como de consumo. Y esto es lo que estamos haciendo", ha argumentado.

Así las cosas, Feijóo ha asegurado que las autoridades gallegas "entienden toda la situación", pero se ha mostrado convencido de que "si estuviesen en su lugar, adoptarían decisiones muy parecidas o iguales a las que se están adoptando".

En contraposición, sobre las declaraciones de expertos sanitarios que temen que se repitan "errores", Feijóo ha destacado que Galicia "acaba de ser la primera en regular" la entrada a interiores de establecimientos de hostelería con PCR o test de vacunación.

"LAS VACUNAS ESTÁN PARA ALGO"

Además, ha defendido que "las vacunas están para algo" y entiende que si una acreditación sirve para circular por la Unión Europea, "parece adecuado" que también sirva para entrar en cafeterías y restaurantes.

Feijóo ha recordado que la cobertura de la vacuna "no es completa", ya que hay un parten de entre un 10 y un 15 por ciento sin eficacia. Así, ha insistido en que la Xunta trabaja por la seguridad de los clientes y del propio sector y sus empleados.

Por consiguiente, ha visto "claro" que "la falta de vacunas y relajación (desde el 30 de junio, dijo), viajes de fin de curso y (determinados) comportamientos colectivos, más allá de la variante delta que tiene una facilidad superior" de contagio, han incidido en la situación actual.