Feijóo sitúa al exconselleiro Comesaña de 1 por Pontevedra y Ana Vázquez repite en Ourense tras el gas pimienta

Cabezas de cartel al Congreso del PP por Galicia. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha revelado este martes sus cabezas de lista al Congreso para las próximas elecciones generales. Territorio de origen del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en la comunidad se ha optado por continuidad en tres de las cuatro provincias. La principal sorpresa está en Pontevedra, donde liderará la candidatura a la Cámara baja el vigués Julio García Comesaña, exconselleiro de Sanidade.

La renovación del cabeza de cartel pontevedrés en el caso de los populares estaba garantizada, toda vez que la exministra Ana Pastor, quien ocupó este puesto en los últimos comicios, ya había abandonado el acta y se había apartado de la primera línea política.

Aunque sonaron otros nombres, también de la órbita de Feijóo y que podrían completar la candidatura, el que fuera presidente de la Xunta ha elegido a García Comesaña, quien actualmente era secretario en el Parlamento de Galicia --cargo que ahora quedará vacante-- como cabeza de cartel.

Tiempo antes, el propio Feijóo había nombrado a Comesaña conselleiro de Sanidade en septiembre de 2020 tras la salida de un Jesús Vázquez Almuiña que vivió la etapa más dura de la pandemia. Tras la marcha de Feijóo a Madrid (y pese a que en las listas de las generales de 2023 repescó a varios de sus conselleiros en la Xunta), el vigués siguió con Rueda, quien prescindió de él tras las últimas autonómicas.

Pese a que su nombre llegó a sonar como posible candidato a la Alcaldía de Vigo por parte de los populares, este escenario nunca llegó a concretarse y Comesaña ha mantenido su cargo como diputado en el Parlamento de Galicia, donde tras la marcha de otra exconselleira, Ethel Vázquez, entró como secretario en el órgano rector de la Mesa del Parlamento.

"Serenidad, responsabilidad y 'sentidiño' desde Galicia para el cambio que necesita España", han trasladado los populares, en redes sociales, sobre el exconselleiro y hasta ahora diputado autonómico.

SIGUE ANA VÁZQUEZ

En las otras tres provincias repiten los mismos cabezas de cartel que ya acompañaron a Feijóo en las generales de julio de 2023. Los focos estaban puestos en Ana Vázquez, no solo por su dilatada trayectoria en el Congreso (donde ocupa un escaño desde el año 2000) y por su papel más mediático como colaboradora en espacios televisivos, sino por haber protagonizado recientemente una polémica al exhibir un bote de gas pimienta en una sesión de control de la Cámara baja.

De hecho, fue obligada a desalojar el Salón de Plenos al considerarse el espray como un arma cuya tenencia prohíbe el Reglamento. Una semana después del incidente, la Mesa del Congreso abrió expediente informativo y sancionador a la diputada del PP. Sin embargo al final se archivó la sanción que se le iba a imponer debido a la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones.

El propio Feijóo la defendió públicamente y en el partido se daba por hecho que repetiría. El PP gallego ha destacado el perfil de Ana Vázquez, que en los últimos años ha ejercicio como portavoz de Interior del PP en el Congreso. "Coraje y valentía para luchar por la seguridad de todos los gallegos y españoles", ha subrayado.

FRANCISCO CONDE Y TELLADO

Y si la lógica interna dictaba que el secretario general del partido, Miguel Tellado, encabezaría la lista de A Coruña --como hizo en las anteriores y como ya había confirmado Génova que volvería a suceder esta misma semana--, en la circunscripción de Lugo también repite como 1 al Congreso Francisco Conde.

Amigo de Feijóo, fue su asesor en el Gobierno gallego, antes de ser designado conselleiro de Economía y, posteriormente, vicepresidente del Ejecutivo (al igual que, entonces, Alfonso Rueda). "Rigor, seriedad y compromiso firme para defender las necesidades de Galicia y España", ha trasladado el PPdeG, sobre el monfortino, en redes sociales.

De los cuatro cabezas de cartel confirmados, el PPdeG ha augurado que "todos trabajarán sin descanso para que Galicia sea el motor de cambio que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno de España".

Lo hacen a la espera de que trasciendan las candidaturas completas y de ver si el núcleo gallego que rodea a Feijóo en Génova adquiere protagonismo en la lista de Madrid --como ya sucedió en 2023--. No en vano, recientemente, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, enfatizaba en la "mucha sangre gallega" que hay en el PP estatal.