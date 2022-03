El feminismo gallego celebra el 8M con proclamas contra "el patriarcado" y la "desigualdad laboral"

Sindicatos llaman a una "gran manifestación" unitaria convocada por 'Galegas 8M' en más de una treintena de localidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El feminismo gallego celebra este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con manifestaciones y concentraciones convocadas por los diferentes sindicatos por todo el territorio con reivindicaciones como "poner fin al patriarcado" o terminar con la "desigualdad laboral" entre hombres y mujeres.

La CIG ha recorrido las calles de más de una veintena de pueblos y ciudades gallegas, entre ellas, Santiago de Compostela, desde donde han interpelado a gobiernos, instituciones y empresas a que "se pongan las pilas" e incorporen a la legislación la "perspectiva de género".

Varios centenares de personas, la mayoría jóvenes estudiantes, han recorrido en la mañana de este martes las calles de Santiago, desde la Plaza Roja hasta la simbólica Praza 8 de Marzo, en una jornada en la que no se ha convocado huelga de mujeres como en años anteriores.

Por el medio, un trayecto por las calles del Ensanche compostelano con predominio del color morado en las ropas y complementos de las participantes, lleno de cánticos reivindicativos como "Queremos empleo, trabajo ya tenemos" o "Si tocan a una, nos tocan a todos".

Además, algunas de las jóvenes portaban carteles con letras de las Tanxugueiras, especialmente de 'Terra'. 'Esas bravas gorxas veñen para quedar' --'Estas bravas gargantas vienen para quedar'--, se podía leer en varias pancartas.

Ya en la Praza 8 de marzo han procedido a quemar numerosos carteles al grito de "Se isto non se asume, lume, lume, lume!" --"si esto no se asume, fuego, fuego, fuego"--. Entre eses rótulos se podían leer lemas como 'Plan Me Cuida', 'Convenio colectivo de ayuda en el hogar' y, por último, 'Reforma laboral 2021'.

Precisamente, la reforma laboral ha sido criticada por la secretaria comarcal das mulleres de CIG en Compostela, Lucía Freire, que ha denunciado que "un 80%" de los contratos firmados por mujeres el pasado año han sido a tiempo parcial. Por eso, ha argumentado que la reforma laboral "no contempla la perspectiva de género" y no da solución a la "situación precaria" de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general.

Para finalizar, Lucía Freire ha leído un manifiesto en el que ha denunciado, especialmente, que la "precariedad laboral y la pobreza tienen rostro de mujer" y ha emplazado a las personas concentradas en la Praza 8 de Marzo a participar en la convocatoria del movimiento feminista gallego prevista en Santiago a partir de las 19,00 horas, con salida desde la misma plaza.

MANIFESTACIONES EN TODA GALICIA

Este 8 de marzo los sindicatos han programado acciones reivindicativas por la mañana, pero también han animado a participar en la manifestación "unitaria" convocada por la tarde por la plataforma 'Galegas 8M' en más de una treintena de localidades gallegas de todas las provincias.

Además de en Santiago, este martes está convocada en A Coruña una manifestación del Obelisco a las 20,00 horas; en Vigo, a las 19,30 desde la Praza dos Cabalos; en Ourense, a las 20,00 horas en la Subdelegación del Gobierno; y en Lugo, también a las 20,00 horas desde la Praza da Horta. Asimismo están previstas concentraciones en otros veinte municipios, como Lalín, Vilagarcía de Arousa o Monforte de Lemos.

Por su parte, UGT ha realizado concentraciones en el mediodía de este martes ante las sedes del sindicato en todas las ciudades gallegas. Además, UGT ha organizado la jornada 'La mujer en el mundo deportivo desde una perspectiva de género', en la que han participado deportistas como la medallista olímpica, Teresa Portela o Begoña Fernández, internacional con la selección española de balonmano.

CCOO de Galicia se ha concentrado delante de sus respectivas sedes en toda Galicia en la mañana de este 8 de marzo y ha apoyado las convocatorias unitarias del movimiento feminista gallego previstas para la tarde.

Asimismo, han manifestado su posición de colocar la igualdad en "las agendas, las relaciones y en la educación" y han concluido con la petición de aplicar que la igualdad "día a día" sea una de las "mayores fuerzas" contra la "injusticia social".

MITOS, LOGROS Y RETOS EN IGUALDAD

Por su parte, el sindicato CSIF conmemora el 8M con una jornada de debate sobre mitos, logros y retos en igualdad. Así, celebra este día en Santiago, en el salón de actos de Proxecto Home, con la intervención de diferentes investigadoras gallegas que abordan trabajos sobre economía, la mujer emprendedora en Galicia o sobre los problemas a los que se enfrenta la mujer con diversidad funcional.

La central sindical ha mostrado su "preocupación" por cómo la crisis de la Covid-19 ha agravado las desigualdades y las diferencias, también desde la perspectiva de género.

Según señala CSIF en una nota de prensa, la "falta de conciliación de la vida familiar y profesional" y su papel "preponderante" en el ámbito de los cuidados, son otros de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en la actualidad. Por eso reclaman que las políticas públicas se adapten a la realidad del "día a día de las mujeres".