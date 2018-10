'Films from Galicia 2018' difunde 43 producciones del audiovisual gallego en los principales mercados

CATÁLOGO FILMS FROM GALICIA

El catálogo 'Films from Galicia 2018', que acaba de publicar la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), difundirán entre los principales mercados internacionales del sector los 43 nuevos títulos del cine y televisión que acaban de finalizar su producción recientemente o están en fase de proyecto.

De estas producciones, y tal y como recoge el catálogo --editado en inglés--, 27 contaron con el apoyo económico de la Agadic mediante las diferentes líneas de ayudas incluidas en su programa anual de subvenciones al audiovisual gallego.

'Films from Galicia' se estructura en cuatro grandes bloques. En el caso de 'Pics', recopila 16 largometrajes de ficción, de las que nueve se encuentran en diferentes etapas de proceso de producción y preproducción. Concretamente, se trata de los próximos trabajos de los directores Rafael de los Arcos, Pedro C. Alonso, Jaione Camborda, Paula Cons, Jorge Coira, Eloy Enciso, Chema Gagino, Oliver Laxe y Paco Plaza.

En el apartado de largometrajes ya terminados, aparecen los títulos cinematográficos que obtuvieron mayor número de candidaturas a los próximos Premios Mestre Mateo --'Dhogs', de Andrés Goteira, con 17; 'A estación violenta, de Anxos Fazáns, con ocho; y 'Trinta lumes', de Diana Toucedo, con cinco--; junto con 'La sombra de la ley', de Dani de la Torre; 'Nocturno: fantasmas de mar en puerto', de Álvaro Fernández-Pulpeiro; 'Tempo vertical', de Lois Patiño; y 'Trote', de Xacío Baño.

DOCUMENTALES

A estos títulos, hay que agregar la sección 'Docs', que reúne seis largos documentales ya rematados y cinco en proyecto. La variedad de temáticas la firman Simón Casal, Ruth Chao, Paula Cons, Antón Corbal Antón Díaz Huerta, Heidi Hassan y Patricia Pérez, Ángeles Huerta, Belén Montero y Juan Lesta, Simone Saibence y Diana Toucedo.

Por su parte, en el apartado de 'Toons', se encuentran cuatro creaciones de animación: los largos 'Memorias de un hombre en pijama' y 'Unicorn Wars', el nuevo trabajo del director e ilustrador Alberto Vázquez; y las series televisivas 'Colorics' y 'Dinogames'.

Finalmente, en el apartado dedicado a TV, se dedican a ocho obras de ficción televisiva --'Os fillos do sol'; 'Juana de Vega, vizcondesa do arado'; 'Camiños de irmandade'; 'Contou Rosalía'; 'Vidago Palace'; 'Virandeira'; 'Hierro'; y 'As crisálidas'-- y a cuatro formatos de programas de entretenimiento --'O sal da terra'; 'Historias mínimas'; 'A vida é doce'; y 'Casamos!'--.

DISTRIBUCIÓN

El catálogo, acompañado de un vídeo promocional, que ya está subido al canal de Agadic en Youtube, comenzará a distribuirse en el 'European Film Market', que se desarrolla en Berlín a partir del día 15 en paralelo al festival internacional de cine.

La visión del sector audiovisual gallego que ofrece 'Films from Galicia' se completa con el catálogo 'Short from Galicia', cuya nueva entrega comenzó a distribuirse la semana pasada en el encuentro francés de Clermont-Ferrand.

Hasta Berlín se desplazará una delegación institucional y comercial gallega, organizada en el marco del programa de internacionalización audiovisual que la Agadic mantiene con el Instituto Galego de Promoción Económica.