Fiscalía e Abanca piden que se desestime a demanda de Acouga polas cláusulas solo

Publicado 20/02/2018 20:04:53 CET

A CORUÑA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía e Abanca solicitaron que se desestime "por ser cousa xulgada", desde a sentenza do Tribunal Supremo de maio de 2014 contra Caixa Galicia, a demanda colectiva interposta pola Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) contra Abanca Corporación Bancaria en relación á comercialización das cláusulas solo.

Agora, a titular do Xulgado do Mercantil número 1 da Coruña deberá decidir se a desestima ou, pola contra, acepta os argumentos de Acouga para quen non existe "identidade subxectiva, obxectiva nin causal coa demanda presentada por Ausbanc en 2010 e resolta definitivamente polo Tribunal Supremo", sinala nun comunicado.

En declaracións aos xornalistas, o avogado Xoán Antón Pérez-Lema mostrouse confiado en que haxa unha resolución "rápida". Tamén precisou que haberá que esperar a que haxa sentenza firme, unha vez que se resolvan todos os recursos, para ver "que cantidade débese" a cada unha das persoas que figuran nesta demanda.

Sobre as cláusulas solo, apuntou tamén que as últimas se aplicaron entre 2010 e 2011. "Coa primeira fusión, as caixas deixaron asinar as cláusulas solo", dixo sobre a antiga Caixa Galicia e Caixanova. En canto ás máis antigas, apuntou que corresponden aos anos 2001 e 2002.

Acouga agrupa a algo máis dun milleiro de prexudicados nunha demanda colectiva que foi admitida a trámite polo xulgado en febreiro de 2016 e coa que se pretende a devolución "do diñeiro cobrado de máis" a clientes con préstamos hipotecarios.