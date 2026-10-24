La Fiscalía pide 78 años de cárcel para 13 acusados de estafar con la venta de 112 coches con los kilómetros trucados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita un total de 78 años de prisión para 13 ciudadanos rumanos acusados de estafar a compradores de 112 vehículos de segunda mano a los que presuntamente manipularon los cuentakilómetros para aparentar que tenían menos kilómetros recorridos y que se encontraban en mejor estado del real, con el fin de incrementar su precio de venta.

El caso, procedente de Tribunal de Instancia de Lugo, se juzgará en la Audiencia Provincial de Lugo entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre.

Según el escrito fiscal, los acusados actuaron de común acuerdo entre 2014 y 2017, cuando adquirieron vehículos, generalmente de media y alta gama, con un elevado kilometraje o que presentaban averías y desperfectos que reducían su valor de mercado. Una vez en su poder, manipulaban los odómetros para rebajar considerablemente los kilómetros registrados.

Para dar apariencia de veracidad a las cifras alteradas y evitar que los compradores descubriesen el engaño, los procesados llevaban los vehículos a inspecciones técnicas (ITV) para que los falsos kilometrajes quedasen reflejados en los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT). También solicitaban duplicados de tarjetas de ITV y permisos de circulación o manipulaban estos documentos para ocultar los kilómetros reales.

Posteriormente, publicaban anuncios de venta en páginas web de compraventa de segunda mano y citaban a los interesados, en su mayoría en Lugo, para mostrarles los automóviles. Según el Ministerio Fiscal, los acusados les hacían creer que los vehículos tenían un kilometraje muy inferior al real y un estado de conservación mejor del que presentaban, por lo que los compradores pagaban un precio superior al que correspondía a sus condiciones reales.

La Fiscalía sostiene que las operaciones no se habrían llevado a cabo si los compradores hubiesen conocido el verdadero estado de los automóviles.

Las cantidades abonadas oscilaron entre los 1.100 y los 22.500 euros por vehículo, mientras que las diferencias entre el precio pagado y el valor real de los coches alcanzaron los 367.825 euros, según la información de contexto facilitada. A esta cantidad se suman los gastos de reparación de las averías que puedan acreditarse.

Entre los casos recogidos en el escrito figura la manipulación de un Mercedes E 220 al que se le rebajaron al menos 686.793 kilómetros. En otros vehículos, las alteraciones superaron los 400.000 kilómetros.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que los acusados son responsables de un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal. Por el primero, solicita para cada uno cinco años de prisión y doce meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros; por el segundo, pide un año de cárcel.

Las penas suman seis años de prisión por acusado, además de la multa correspondiente, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y el pago de las costas.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que se declaren nulos los contratos de compraventa afectados, con la devolución del dinero abonado y la entrega de los vehículos por parte de los compradores. Cuando no sea posible esta restitución, reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados por la diferencia entre el precio de adquisición y el valor real de los automóviles.