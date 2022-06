Formoso advierte que el "bloqueo" de la Xunta a los proyectos eólicos "aleja" a Galicia de los objetivos comunitarios

A CORUÑA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado que el "bloqueo" y la "negativa" de la Xunta, "apoyada por el BNG", a agilizar la tramitación medioambiental de parques eólicos abierta por la Unión Europea "aleja" a Galicia del objetivo comunitario de situar al sector industrial en el 20 por ciento del PIB en 2030.

Así lo ha manifestado en su intervención en la jornada Zona Franca de Vigo, Obxetivos Estratéxicos, celebrada en la Confederación de Empresarios de A Coruña, y de la que ha informado el PSdeG en un comunicado.

El dirigente socialista ha aludido a la iniciativa presentada esta semana por el PP en el pleno del Parlamento, que fue apoyada por el BNG, "en contra de que se reduzca la carga burocrática" en los proyectos de energías renovables. Esta postura, ha explicado, es contraria precisamente a las nuevas directrices de la UE, que "probablemente sea el foro más medioambientalista a nivel mundial".

Así, ha instado al Gobierno gallego a aprovechar la propuesta para reducir la carga burocrática en las tramitaciones de parques eólicos de Galicia. "La rosa de los vientos nos coloca caprichosamente en el mejor punto para el aprovechamiento actual de la eólica y futuro del hidrógeno verde", lo que "hará que dejemos de mirar a la factura energética como un problema de sostenibilidad del tejido productivo gallego".

Formoso ha sostenido que proyectos como el de Alcoa, la planta de metanol verde de Mugardos, las futuras plantas de hidrógeno verde de Reganosa o de Repsol en el Puerto Exterior de A Coruña "dependen de que se monten esos parques eólicos".

Tras pedir una "reflexión" sobre lo que se quiere ser en el ámbito industrial después de "perder 60.000 puestos de trabajo en el sector industrial en ocho años", ha señalado al Gobierno gallego por presentar "todas las autorizaciones e informes negativos" cuando Galicia tiene el silicio y cobre que necesita Stellantis, que "lleva un tiempo con

ralentizaciones productivas por la falta de materias primas".

En esta línea, ha alertado frente a la oposición sistemática contra los parques eólicos sin contemplar "si ese proyecto energético aporta valor en el país o no, si es especulativo o no, o si lleva aparejado un proyecto industrial estratégico o no lo lleva".

VISIÓN ERRÓNEA

El responsable socialista ha alertado de la "visión políticamente absolutamente errónea del Gobierno gallego", al criticar que fija toda su estrategia económica al Camino de Santiago.

Tras incidir en el objetivo comunitario de situar al sector industrial en el 20 por ciento del PIB en 2030, ha criticado que la Xunta vaya "en el sentido contrario al entorpecer los proyectos de energías renovables". Todo ello mientras el Índice de Producción Industrial en el Estado crece un 2% en la primera mitad del año, al tiempo que en Galicia desciende un 7% en ese mismo periodo, situándose a la cola del Estado".

"El sector industrial de Galicia está en una situación difícil", ha señalado afrontando la mayor subida de los tipos de los últimos 28 años, el escenario de la inflación y la repercusión de la guerra de Ucrania.

Además, ha emplazado al Gobierno gallego a escuchar a la UE, "que está acelerando la transición energética para sustituir los combustibles fósiles por renovables, a lo que se suma la necesidad de la independencia energética de países de origen convulsa como el gas ruso o argelino".

Formoso ha intervenido en la jornada organizada este viernes en la Confederación de Empresarios de A Coruña, en la que también ha participado el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, y a la que han asistido la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el

delegado del Gobierno, José Miñones, entre otros.