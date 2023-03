Formoso (PSdeG) demanda "certezas" para el sector pesquero con la eólica marina y urge una reunión al Ministerio

A CORUÑA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de A Coruña y secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha demandado "certezas" para el sector pesquero con los proyectos de eólica marina, al tiempo que ha instado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a mantener una reunión con el Observatorio Eólico de Galicia.

A preguntas de los periodistas, y tras una reunión con representantes del sector pesquero en la provincia sobre las nuevas ayudas que convocará la Diputación coruñesa en materia de pesca, ha incidido en que en Galicia esta actividad es "un sector estratégico" por lo que la implantación de la eólica marina debe hacerse "de manera distinta".

"Falta pedagogía para el sector, faltan certezas", ha señalado Formoso quien ha destacado que por parte del sector no "hay cerrazón" ante la implantación de la eólica marina. No obstante, ha recalcado que debe hacerse de forma que "no impacte en su modo de vida".

"Hay tiempo de sobra para comprobar si ese proyecto -- ha dicho en alusión a los que se puedan implantar-- va a provocar algún daño". "Hay que implicar al sector pesquero gallego", ha añadido Formoso para quien el Ministerio tiene que explicar "de forma directa y ya" al sector los planes previstos.

Al hilo de ello, ha dicho que, como secretario xeral del PSdeG, habló la semana pasada con la ministra Teresa Ribera y que esta se comprometió a recibir al Observatorio Eólico de Galicia.

Y es que desde el sector, el secretario de la Asociación de Armaores de Cerco de Galicia (Acerga), Alberto Castro, ha lamentado que no se haya producido este encuentro pese a las peticiones de reunión que, según ha manifestado, le han planteado.