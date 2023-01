Formoso reivindica la propuesta socialista "europeísta y solidaria" frente al modelo de "Trump, Feijóo, Rueda y Ayuso"

El PSdeG lanza la candidatura de Iván Puentes en un acto con presencia de todos los alcaldes socialistas de las urbes a excepción de Caballero

PONTEVEDRA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSdeG y concejal en el ayuntamiento de Pontevedra, Iván Puentes, ha presentado su candidatura a la Alcaldía con la proclama de que es "la única alternativa real y fiable" frente a un BNG que "no va a traer nada nuevo" tras 24 años y un PP que "no es una opción". En el acto, el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, ha contrapuesto la propuesta socialista "europeísta, solidaria y de justicia social" frente al modelo de "Trump, Feijóo, Rueda y Ayuso".

El acto se ha celebrado en la Praza da Ferrería de Pontevedra con la asistencia del secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y numerosos cargos del ámbito municipal. Acudieron la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el secretario provincial del PSdeG en Pontevedra, David Regades, y, entre otros, los alcaldes de las urbes en las que gobiernan los socialistas (A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo), a excepción del vigués Abel Caballero.

En este escenario, Iván Puentes ha explicado que en las próximas elecciones locales del 28 de mayo la ciudadanía tendrá que elegir entre "seguir dormidos como ciudad o despertar, resignación o esperanza, pasado o futuro".

Así, ha criticado que Fernández Lores es un político "sin ganas, sin ilusión y sin propuestas de futuro" que ha convertido Pontevedra en una ciudad "hermosa, pero adormecida", en la que su actual alcalde "se acomoda en el poder" por lo que, desde 1999, "su agotamiento es evidente".

Puentes ha advertido que "el peligro de Pontevedra es desfallecer de éxito" y, aunque ha reconocido que ha sido una ciudad "pionera" de la peatonalización, se ha dirigido al BNG para "que no se le olvide" que la transformación urbana también la ha "protagonizado" el PSOE, tanto desde la oposición apoyando el gobierno en minoría de los nacionalistas, como participando en el gobierno de coalición.

Entre los aspectos cuestionados, Iván Puentes ha reprochado que Pontevedra es "la única de las grandes ciudades gallegas que no lidera ninguno de los 26 proyectos tractores" que se van a financiar con fondos europeos Next Generation vinculados a la economía verde, por lo que "el problema es el liderazgo, la iniciativa política" y que "fallan las ganas de transformar Pontevedra", ha insistido. "No quiero otros cuatro años hablando solo de cemento y premios, sino poner Pontevedra en el futuro", ha añadido el candidato socialista a la alcaldía.

Sobre el aspirante del PP, Rafa Domínguez, ha señalado que está "enfurruñado" y que revertirá muchas de las decisiones tomadas por el gobierno local. "Todas las encuestas y hasta sus propios militantes dicen que no va a ser alcalde", ha afirmado. Por tanto, Iván Puentes ha animado a ser "coherentes y valientes" para abrir "una nueva época".

DOS MODELOS

Por su parte, González Formoso ha confrontado "dos modelos" en un momento político "complicado": de una parte, el que representa el PSdeG, "europeísta, solidario y de justicia social" y, por otro, el de "Trump, Feijóo, Rueda y Ayuso", que aspira a "darle más al que más tiene".

"No podemos relajarnos", ha advertido el secretario xeral de los socialistas gallegos ante las próximas elecciones municipales, argumentando que "más allá de mejorar una acera", se trata de jugarse "unas pensiones dignas, que las mujeres puedan ejercer sus derechos libremente, escuchar la emisora que queramos o Radio María", ha recalcado, contrastando los principios del PSdeG con "vivir en la sombra" que, desde la derecha "quieren imponer".

La intervención del secretario provincial del PSdeG se ha centrado en destacar las aportaciones de los alcaldes y alcaldesas socialistas que gobiernan en cinco de las siete grandes ciudades; entre ellas, la de Vigo, cuyo regidor, Abel Caballero, no ha participado en este acto, al que sí ha acudido el exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

SILVA: "GRANERO DE VOTOS"

Carmela Silva ha apelado a la provincia como "granero de votos" socialistas en Galicia, por lo que ha confiado en el apoyo a Iván Puentes para que Pontevedra sea la ciudad "creativa, de las artes y la cultura".

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha confiado en que las elecciones municipales servirán para "hacer pleno al siete" consiguiendo también la alcaldías de Pontevedra y de Ourense, con Francisco Rodríguez. Su homóloga de Lugo, Lara Méndez, ha resaltado la "capacidad transformadora" de los socialistas desde las Administraciones en aspectos como la creación de oportunidades para "evitar que la juventud tenga que marcharse después de hacer un esfuerzo en su formación".

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha destacado la necesidad de "prestar atención a los servicios sociales", especialmente a las personas "con más dificultades y los mayores", aunque también ha destacado que "sin gente joven no hay futuro".

El regidor de Vilagarcía y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, ha coincidido en "no conformarse" con los resultados actuales del PSdeG gobernando en 109 ayuntamientos y tres diputaciones, además de instar a Iván Puentes, si alcanzase el próximo gobierno local, a crear la Vía Verde entre Vilagarcía y Pontevedra, ampliándola también hasta Vigo.

La presentación de Puentes como aspirante a la alcaldía de Pontevedra ha contado también con la presencia del regidor de Ferrol, Ángel Mato; el candidato a la alcaldía de Ourense, Paco Rodríguez; diputados en el Congreso como Guillermo Meijón, la senadora Marica Adrio, diputados en el Parlamento gallego como Julio Torrado y Paloma Castro; la secretaria de la Agrupación Socialista de Pontevedra y subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; y alcaldes y dirigentes locales del PSOE en localidades como Poio, Caldas de Reis, A Illa de Arousa y Forcarei, entre otras.