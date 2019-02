Frente común del Ayuntamiento de Santiago para que el Ministerio "recapacite" y se cree un nuevo juzgado de lo Social

Publicado 26/02/2019 12:48:17 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha escenificado este martes el frente común de toda la Corporación para reclamar que el Ministerio de Justicia "recapacite" y dé luz verde a la creación de un juzgado de lo Social en la capital de Galicia. Esta imagen tuvo lugar antes de que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, avanzase que la propuesta "definitiva" del Ejecutivo central sí incluirá este juzgado para la capital gallega.

Así, antes del anuncio hecho este martes por Losada, el alcalde, Martiño Noriega, y los portavoces de los grupos con representación en el Ayuntamiento han mantenido un encuentro con el decano de los procuradores de Santiago, Fernando González-Concheiro, y con el decano del Colegio de Abogados de Santiago, Francisco Rabuñal, con el fin de defender la necesidad de este juzgado y conseguir que el Ministerio dé marcha atrás.

Rabuñal lamentó la "gravedad del asunto", porque no se deja solo a Santiago sin ese juzgado sino a 27 municipios del sur de la provincia de A Coruña, mientras se acumulan "retrasos de tres años en algunas de las causas". "No entendemos los motivos de por qué no", se quejó, ya que se rechaza "sin motivo ninguno".

Así, ha mostrado su "repulsa" a esa decisión, por lo que ha llamado a Justicia a que "retomase" la reclamación y "aunque sea in extremis" se acuerde la creación, después de que la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hayan vuelto a remitir al Ministerio de Justicia la petición de crear los juzgados de lo Social en Lugo y en Santiago.

También reflexionó sobre que presupuestariamente "no es relevante" para el Ministerio, puesto que la "mayor parte del coste" lo asume la Xunta.

Rabuñal sostuvo que "si hay voluntad se puede reconducir y esperar a que en unas semanas o unos días" se apruebe. En caso contrario prevé un "horizonte de meses o un año" para su creación.

"POSICIÓN DE CIUDAD"

Por su parte, el regidor, Martiño Noriega, defendió que esta es una "posición de ciudad" tras "muchos años de reclamación unitaria", por lo que mostró su "malestar", dado que "no hay argumentos" para esa negativa.

Insistió en la "necesidad objetiva" de este juzgado, y consideró "inaudito" el rechazo porque no hay razones, de forma que "se tenía que haber argumentado de alguna manera", pues "se está generando un agravio" en "un tema tan sensible".

Noriega explicó que desde la pasada semana ha mantenido contactos institucionales con Xunta, TSXG y Ministerio de Justicia. Asimismo, aseguró que están "abiertos a cualquier cuestión" a nivel reivindicativo, "incluso a nivel social", todo para que el Ministerio "recapacite" y "sea sensible"

Con todo, reflexionó sobre que la actual situación política "complica el panorama" con el horizonte de generales en unas semanas. "La esperanza es lo último que podemos perder", aseveró Noriega.