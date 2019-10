La Fundación Barrié repasa en A Coruña la transformación de la moda femenina en una exposición de Norman Parkinson

Publicado 09/10/2019 14:48:04 CET

Desde este jueves hasta el 19 de enero, la Barrié mostrará 80 fotografías del profesional que captó el estilo del siglo XX

A CORUÑA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Barrie de A Coruña acoge, en primicia para España, la exposición retrospectiva 'Norman Parkinson: siempre con estilo', que recoge 80 fotos que muestran la transformación de la moda femenina y que contribuyeron a dar forma al modo en que esta se comunicó al público durante varias décadas.

La exposición, que se inaugura este jueves, 10 de octubre, ha sido presentada este miércoles por la directora de la Fundación Barrié, Carmen Arias, y el comisario de la muestra, Terence Pepper, quien destaca el "trabajo extraordinario" de Parkinson, quien en sus imágenes ofrece una "nueva concepción" de la fotografía de moda.

A diferencia de la fotografía de moda actual, Parkinson ofrece una visión "especial" de la moda, pues sus imágenes incluyen "una gran variedad de intereses combinados: personas, animales, paisajes...". Así lo ha definido Pepper, quien pudo conocer personalmente a Parkinson y del que destaca su falta de improvisación.

"Tenía todo programado", dice coste el célebre fotógrafo, que, además de captar las telas y la ropa en general, prestaba atención al resto de la composición. "Las modelos tenían que adaptarse a su estilo de fotografía", añade.

SEIS DÉCADAS FOTOGRAFIANDO LA MODA

Esta exposición, que se podrá visitar hasta el 19 de enero, incluye fotografías de las diferentes fases de la carrera del artista, como la*foto de 1939 de la modelo Pamela Minchin tomada en el aire y con un bañador de Fortnum&Mason en una isla de Inglaterra para Harper's Bazaar, que ejemplifica el estilo "atrevido" de Parkinson.

Durante las décadas de los 40 y 50, el fotógrafo*colaboró con Vogue*y también comenzó a fotografiar a su esposa y musa Wenda Parkinson, que llegó a ser una de las principales modelos de la época.

En los años 60 y 70 trabajó para la revista The Queen y realizó fotos "icónicas" de los grupos The Rolling Stones y The Beatles, así como diseñadores de moda como Yves St. Laurent o Hubert de Givenchy.

Finalmente, en los 80 fue nombrado comandante del Imperio Británico por la Reina de Inglaterra y fue honrado con una exposición retrospectiva en la National Portrait Gallery de Londres.

A lo largo de la exposición, la Fundación Barrié organizará una*serie de actividades complementarias*como talleres didácticos para centros de enseñanza, colectivos de diversidad funcional y familias.