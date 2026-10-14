Galicia actualizará su estrategia de prevención de adicciones ante los riesgos del tabaco, el alcohol y el juego

Archivo - Una persona fuma un cigarro en la calle. Foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan galego de prevención de condutas aditivas 2026-2030 plantea reforzar la prevención entre menores, mejorar la cobertura territorial de los programas e incorporar las adicciones comportamentales, como el juego presencial y 'online' y el uso compulsivo de internet, a las prioridades de actuación de los próximos cinco años.

El documento, que se encuentra ahora en fase de consulta pública hasta el 31 de octubre, parte de un escenario de estabilidad general en los consumos adolescentes, aunque identifica el tabaco como uno de los principales retos y advierte del aumento del juego con dinero entre los jóvenes.

Según los datos de la encuesta ESTUDES recogidos en el plan, que analiza los hábitos del alumnado de entre 14 y 18 años, entre 2023 y 2025 se mantienen tendencias similares, con ligeros descensos en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Galicia presenta una edad media de inicio algo más tardía que la estatal, aunque las diferencias son reducidas.

El tabaco continúa siendo una de las principales preocupaciones, ya que su consumo entre los estudiantes gallegos se mantiene por encima de la media española, pese a la reducción de alrededor de seis puntos porcentuales registrada desde 2023. Por su parte, el consumo de cigarrillos electrónicos presenta una evolución más favorable, con una prevalencia inferior a la estatal y un descenso más acusado.

En relación con el alcohol, los niveles de consumo y los episodios de embriaguez son similares a los del conjunto de España, con ligeras mejoras. Sin embargo, el 44,8% del alumnado gallego de entre 14 y 18 años afirma haber practicado 'botellón' en los últimos 12 meses, frente al 41,6% de la media estatal. La proporción ha bajado 1,7 puntos en Galicia respecto a la anterior edición de la encuesta.

El consumo intensivo de alcohol en los últimos 30 días también ha descendido, del 29,4% en 2023 al 23,8% en 2025, una cifra ligeramente inferior al 24,7% registrado en España. El uso de bebidas energéticas entre los adolescentes gallegos se sitúa en el 31,3% en el último mes, frente al 38,4% estatal, después de caer 14,3 puntos desde 2023.

EL JUEGO Y EL USO DE INTERNET

El informe destaca asimismo el incremento del juego con dinero entre los estudiantes gallegos. El 13,1% afirma haber jugado por internet con dinero en los últimos 12 meses, un porcentaje prácticamente idéntico al estatal, del 13%. En la modalidad presencial, la prevalencia alcanza el 21,1%, ocho puntos más que en la anterior encuesta.

En cambio, los indicadores de posible uso compulsivo de internet y de juego problemático han descendido. El primero afecta al 15,5% del alumnado gallego de entre 14 y 18 años, frente al 17,1% de 2023 y el 19,4% de España en 2025. El posible juego problemático se sitúa en el 4,4%, por debajo del 4,7% de la anterior medición y del 4,9% estatal.

EL ALCOHOL, LA SUSTANCIA MÁS EXTENDIDA ENTRE LOS ADULTOS

En la población de entre 15 y 64 años, los datos de EDADES 2024 sitúan el alcohol como la sustancia más extendida. El 76,9% de los gallegos declara haberlo consumido en los últimos 12 meses, ligeramente por encima del 76,5% estatal. No obstante, el consumo en los últimos 30 días es inferior en Galicia, con un 61,7% frente al 63,5%, al igual que el consumo diario, que alcanza el 8,8%, frente al 10,5% de España.

Los hombres presentan mayores niveles de consumo de alcohol y la ingesta diaria aumenta con la edad, mientras que las prevalencias más elevadas de consumo en el último mes se concentran en el grupo de 25 a 34 años.

Los episodios de embriaguez en los últimos 30 días han bajado en Galicia del 12,8% en 2022 al 10,2% en 2024, aunque siguen por encima del 7,3% estatal. Entre las personas de 15 a 34 años, el 'binge drinking' también desciende, del 22,6% al 15,7%, y se sitúa ligeramente por debajo de la media española.

En cuanto al tabaco, el 32% de la población gallega declara haber fumado en los últimos 30 días, frente al 33,9% estatal, mientras que el consumo diario se sitúa en el 25,2%, frente al 25,8%. Las bebidas energéticas registran un aumento de dos puntos respecto a 2022, hasta el 12,6%, aunque permanecen por debajo del 16,5% de España.

CINCO LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A partir de este diagnóstico, el plan establece cinco líneas estratégicas: reforzar las intervenciones preventivas y de reducción de riesgos; mejorar la calidad de los programas; actuar sobre los entornos culturales, sociales, físicos y económicos que influyen en las decisiones de consumo; promover hábitos de vida saludables; y modificar las percepciones y actitudes sociales ante las conductas adictivas.

Entre las medidas previstas figuran ampliar la cobertura de los programas en centros educativos y familias, facilitar su implantación en pequeños municipios -con líneas específicas de financiación para los de menos de 10.000 habitantes-, actualizar los materiales y reforzar la formación de los profesionales. El documento también plantea mejorar la coordinación entre administraciones y entidades, impulsar la investigación y promover intervenciones basadas en la evidencia.

Otra de las iniciativas es la creación del Sistema Integrado de Condutas Adictivas de Galicia (SICA-Galicia), que reunirá información epidemiológica sobre consumos y adicciones sin sustancia, datos sobre la aplicación y los resultados de los programas preventivos, factores sociales y territoriales y encuestas a profesionales, familias y adolescentes. El sistema se integrará en el Observatorio Galego de Saúde Pública y permitirá orientar las políticas y detectar de forma temprana nuevas conductas de riesgo.

El plan incorpora un sistema de evaluación y seguimiento con indicadores de ejecución, cobertura, resultados e impacto, entre ellos la evolución del consumo problemático, la edad de inicio y el alcance de los programas preventivos.