Galicia aún no ha detectado ningún caso de gripe y confía en que tendrá "un bajo impacto" por las medidas anti covid

A estas alturas del año pasado, la gripe ya había provocado en Galicia 237 ingresos y tres fallecimientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las medidas preventivas contra los contagios de covid-19 han tenido un efecto colateral en la campaña de la gripe en Galicia donde, avanzado el mes de enero, aún no se ha detectado ningún caso de esta enfermedad y se espera una temporada "de bajo impacto", muy diferente a la de años anteriores.

Así lo han confirmado a Europa Press desde la Consellería de Sanidade, cuyo último informe de seguimiento epidemiológico de la gripe evidencia una actividad basal con distribución "nula" del virus de la gripe en la comunidad.

De hecho, Sanidade constata que, hasta el momento, no se ha detectado ningún caso y confía en que la actividad de toda la temporada sea, como poco, baja, gracias a las altas cotas de vacunación alcanzadas, así como a las medidas impuestas para la contención de la covid.

Y esto es así porque la gripe, como virus respiratorio, también es sensible a la distancia social, el uso de mascarillas, la ventilación de espacios o el lavado y desinfección de manos y superficies.

Además, no se espera que las cifras de contagiados aumenten próximamente en Galicia dada la situación de la gripe en el entorno de la comunidad. En toda España, según fuentes oficiales, solo se han detectado cinco casos en toda la temporada.

Concretamente, Aragón notificó entre el 9 y el 15 de noviembre un virus A(H1N1)pdm09 no centinela, y Castilla-La Mancha tres de la gripe tipo B no centinela en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. En 2021, Aragón ha informado en la semana del 4 al 10 de enero de la detección de un virus de la gripe tipo A (no subtipado) a partir de una muestra no centinela.

A mediados de enero de 2020, en la temporada anterior, Galicia había registrado ya tres fallecimientos por gripe, una dolencia que había provocado también 237 ingresos. El pico de esta enfermedad en la anterior temporada fue a inicios del mes de febrero.

A nivel nacional, en la misma semana del año anterior, la tasa global de incidencia de gripe se situaba en a 54,6 casos por 100.000 habitantes. En concreto, el año pasado por estas fechas se había notificado 182 detecciones centinela (realizadas por la red de médicos encargada de notificar los casos) de virus gripales, así 771 no centinela.

UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MUY PARTICIPADA

La campaña de vacunación contra la gripe de este año en Galicia, cuya ampliación ha terminado esta misma semana, ha supuesto, además de un incremento en las dosis disponibles, un aumento importante en la participación.

En concreto, Sanidade adquirió para esta campaña más de un millón de dosis de vacuna contra la gripe, 340.863 más que en la campaña de 2019, lo que permitió, además de inmunizar a grupos diana, destinar dosis a población en general.

Las coberturas provisionales hasta el 11 de enero hablan de una inmunización del 76,47% del personal sanitario, por encima del objetivo del 75%, que crece hasta el 77,16% en el personal médico.

Por su parte, en el grupo objetivo de mujeres embarazadas se alcanzó el 64,55% de vacunación y del 71,51% en mayores de 65 años. En este último grupo, aunque no se superó el objetivo del 75%, la cobertura se incrementó este año casi un 11% con respecto a la campaña de 2019.