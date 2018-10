Galicia contará con un observatorio contra la discriminación del colectivo LGTBI

Publicado 04/07/2018 13:45:45 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, ha explicado este miércoles que la Xunta creará un observatorio gallego contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, de modo que Galicia será la tercera autonomía en contar con un órgano colegiado, consultivo y de participación social del colectivo LGTBI.

Según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, así lo ha anunciado la secretaria xeral en una respuesta parlamentaria, en la que ha precisado que la Administración autonómica está ultimando el texto del decreto para crear esta institución "a través de un diálogo constante" con las asociaciones LGTBI.

El principal objetivo del observatorio, según la Xunta, será el de "promover la igualdad real y efectiva" de este colectivo, así como contribuir al conocimiento de la realidad de la diversidad e identificar las "necesidades y barreras que impiden el pleno desarrollo" de sus derechos.

Además, López Abella ha recordado que Galicia fue "la primera Comunidad" en contar con una ley que consolida la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género --la Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia--.

Entre otras medidas, la secretaria xeral ha destacado la creación de la unidad de atención a la transexualidad a personas menores de edad dentro del Servizo Galego de Saúde (Sergas), así como las campañas de sensibilización escolar parta evitar la discriminación por orientación sexual.