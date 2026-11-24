SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró en 2025 el 83,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en centros públicos, el segundo porcentaje más elevado de España, solo por detrás de Cantabria (87,8%), según los datos definitivos publicados por el Ministerio de Sanidad.

La comunidad gallega se situó así por delante de La Rioja (81,9%) y Navarra (74,1%), en un año en el que, por primera vez, todas las comunidades y ciudades autónomas realizaron interrupciones voluntarias del embarazo en centros de titularidad pública.

Además, Galicia destacó por el uso del método farmacológico, que representó el 77,9% de las intervenciones realizadas hasta la semana 14 de gestación. Este porcentaje solo fue superado por Cantabria, con un 85,1%, y La Rioja, con un 80,4%, mientras que Navarra registró un 77,6%.

En el conjunto de España se contabilizaron 107.824 abortos durante 2025, un 1,6% más que en 2024, con una tasa de 12,48 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, la más elevada de la última década.

Del total de intervenciones notificadas en el país, 23.754 se realizaron en centros públicos, el 22,03%, frente a las 84.070 practicadas en centros privados, que representan el 77,97%. El peso de la sanidad pública aumentó respecto a 2024, cuando concentraba el 21,25% de las intervenciones, y también respecto a 2019, cuando suponía el 14,32%.

El informe del Ministerio de Sanidad señala que el 76,3% de las interrupciones se produjeron durante las primeras ocho semanas de gestación, mientras que el 19,6% tuvo lugar entre las semanas nueve y 14. El 4% correspondió al periodo comprendido entre las semanas 15 y 22 y el 0,18% se realizó a partir de la semana 23.

Por edades, las mujeres de entre 20 y 29 años concentraron el 46,1% de las intervenciones. Las tasas más elevadas se registraron en los grupos de 20 a 24 años, con 19,50 abortos por cada 1.000 mujeres, y de 25 a 29 años, con 18,42. Entre las menores de 20 años se notificaron 11.603 interrupciones, el 10,8% del total.

El 93,4% de las intervenciones se realizó a petición de la mujer y el resto por causas médicas. En cuanto a los métodos, se notificaron 51.309 interrupciones mediante procedimiento farmacológico y 73.547 mediante técnicas quirúrgicas, aunque ambas cifras no son excluyentes, ya que en una misma intervención pueden utilizarse los dos procedimientos.

Por último, el documento recoge que el 49,4% de las mujeres que interrumpieron su embarazo en 2025 declaró no utilizar ningún método anticonceptivo. Entre quienes sí señalaron alguno, los más frecuentes fueron los métodos de barrera, con un 24,8%, y los hormonales, con un 14,4%.