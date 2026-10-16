Gallegos en el exterior piden mantener el voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' y apelan a su vínculo con España

Archivo - Papeletas electorales en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Participantes en el programa autonómico 'Reencontros con Galicia' han defendido este viernes que se mantenga el derecho al sufragio para las personas que obtienen la nacionalidad española a través de la conocida como 'ley de nietos' (Ley de Memoria Democrática) y han apelado a su vínculo con España argumentando que la diáspora está informada de lo que sucede en el país.

Así lo han manifestado en declaraciones a Europa Press dos gallegos emigrados en Uruguay y Argentina durante la recepción a los más de 200 participantes mayores de 65 años nacidos en Galicia que forman parte de la edición de este año de esta iniciativa.

En concreto, el programa facilita el contacto con la Galicia actual y con sus familias a residentes en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Cuba o Perú. En este contexto, Alfredo Rodríguez, un pontevedrés de Redondela de 75 años que emigró a Uruguay a los cinco, ha explicado que sus hijas y nietos cuentan ya con la nacionalidad española, por ello, ha defendido su derecho a voto.

Ante el debate sobre la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo que restringe el derecho a voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que no acrediten que descienden de exiliados, Alfredo ha señalado que "sería bueno que siguieran permitiendo poder votar y participar en las elecciones", resaltando que, a pesar de que viven en otro país desde hace décadas, tienen "interiorizado" todo lo que sucede en España.

En los mismos términos se ha expresado María Ángeles, una ourensana del municipio de Esgos de 77 años que emigró a Argentina con ocho años junto a sus hermanos y su madre. La gallega, que mantiene únicamente el pasaporte español, ha afirmado que prefiere que "se siga permitiendo votar", remarcando que en el exterior están "siempre informados de lo que pasa aquí" y mantienen un vínculo directo con sus familias.

Con todo, ambos participantes han valorado de forma emotiva su regreso a Galicia a través del programa 'Reencontros con Galicia', para Alfredo Rodríguez la experiencia ha sido "un reencuentro muy emocionante con sus raíces" y con otros gallegos en su misma situación.

Por su parte, María Ángeles, que ha aprovechado para visitar a su familia en Verín, ha destacado la enorme alegría de retornar a su tierra natal y ha asegurado llevar a Galicia "siempre dentro del corazón".