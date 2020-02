'Génova' se reafirma en que Feijóo ya representa a 'Galicia Suma'

Actualizado 04/02/2020 14:00:25 CET

La dirección popular admite que aún no hay decisión sobre candidatos como Alonso y está a la espera de si hay acuerdo o no con Cs

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP admite que aún no hay decisión sobre candidatos a las elecciones como el caso de Alfonso Alonso en el País Vasco porque aún no se han convocado las elecciones y se está además a la espera de ver si prospera o no el acuerdo con Ciudadanos para ir juntos a las urnas. De hecho, 'Génova' apuesta por centrar la negociación con Cs en País Vasco y Cataluña porque Alberto Núñez Feijóo ya representa a 'Galicia Suma'.

Por lo pronto, el líder del PP, Pablo Casado, dijo anoche --cuando se le preguntó expresamente si Alfonso Alonso será el candidato en Euskadi-- que el gallego Alberto Núñez Feijóo, el catalán Alejandro Fernández y el vasco Alfonso Alonso, que son los presidentes del PP a nivel autonómico, cuentan con "toda la confianza" del partido. En estas tres regiones se celebrarán elecciones en 2020.

Casado considera que ahora hay que esperar a que "pase" el congreso de Ciudadanos, que se celebra a mediados de marzo, para que ambas formaciones puedan hablar "con calma" y ver "proceso electoral a proceso electoral cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda". A su entender, PP y Cs deben "unir fuerzas" con el objetivo "a medio plazo" de "converger en una misma plataforma" en las próximas generales.

Fuentes de la dirección nacional del PP sostienen que Alberto Núñez Feijóo ya representa 'Galicia Suma' en su comunidad y, por lo tanto, creen que la negociación con Cs debe centrarse ahora en País Vasco y Cataluña, las dos comunidades en las que a su entender el centro-derecha tiene un "problema".

Eso sí, en las filas del PP recalcan que hay que esperar a que Ciudadanos "se aclare" en su congreso sobre si seguirá hacia adelante con estos pactos con el PP para concurrir juntos. Será entonces, añaden las mismas fuentes, cuando podrán sentarse a hablar de programas y de candidatos. Por el momentos, populares y naranjas mantienen "conversaciones informales", según reconocen fuentes de 'Génova'.

DEBE TRATARSE EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL PP

Al pregutar ese martes al portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, si el PP hará causa para que Alonso encabece la lista en Euskadi si llega al final a un acuerdo con Cs, ha señalado que los órganos de dirección del PP tienen que pronunciarse sobre ese posible acuerdo con Cs y, a partir de ese momento, debatir sobre programas y candidaturas.

Maroto ha señalado que cada vez que los votantes del centro-derecha "votan separados, Sánchez se queda". "Por tanto, con el nombre de España Suma o cualquier otra propuesta, creemos que la unificación y la unidad de los votantes del centro y la derecha es la clave para cambiar las cosas en España", ha enfatizado.

A partir de ahí, ha proseguido, la "reflexión se tiene que abrir en relación a los programas, las candidaturas y los acuerdos dentro del seno del comité de dirección" de mi partido. "Y hasta este momento no se ha tratado este tema, más allá de las declaraciones que se han hecho públicas y no tienen todavía un valor de haber sido tratadas pormenorizadamente en esos órganos que son los competentes", ha abundado.