El gerente del Xeral-Calde de Lugo confía en que antes de final de año se puedan practicar abortos en el hospital

LUGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, Miguel Ángel Fernández, manifestó hoy que confía en que antes de que concluya el presente año se puedan practicar abortos en el centro hospitalario.

Fernández constató que se "está trabajando conjuntamente" con los servicios implicados para que "a la mayor brevedad posible", antes de que concluya el año, puedan cumplir con el planteamiento de la Consellería de Sanidade de que en todas las provincias, los centros públicos del sistema sanitario puedan practicar los abortos.

Con ello señaló que se pretende "no tener que recurrir" a conciertos con centros privados, "que se encuentran muchos de ellos incluso fuera de la Comunidad autónoma".

Fernández agradeció, además, "la buena voluntad" de los servicios implicados, los ginecólogos y anestesistas, cuyos profesionales lo que quieren, a su juicio, "es ofrecer la mejor asistencia sanitaria a los usuarios del sistema sanitario público de Lugo y no podemos obviar este servicio".

En cuanto a la píldora del día después, aseguró desconocer los datos de la Administración de la misma pero indicó que se están suministrando "muchas". Así, advirtió de que "no se puede cerrar los ojos a una realidad". "Creo que la decisión de la consellería fue muy adecuada, de no utilizar la doble moral de predicar una cosa y no practicarla", concluyó.