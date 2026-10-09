El Gobierno abre a información pública declarar lugares de memoria O Vello Cárcere (Lugo) y Campo Aragón (Ourense)

Archivo - Vello Cárcere de Lugo - VELLO CÁRCERE - Archivo

LUGO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central abre el periodo de información pública para la declaración como lugares de memoria de la antigua prisión provincial de Lugo, conocida como O Vello Cárcere, y de Campo Aragón, situado en Ourense en los terrenos del antiguo cuartel de San Francisco.

Tras comenzar el pasado mes de junio sendas incoaciones de estos procedimientos, a partir de este sábado se abre un periodo de 20 días para examinar el expediente y presentar alegaciones.

Precisamente, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, visitó ambos lugares en Ourense y Lugo en los últimos meses para dar cuenta del inicio de los trámites.

Campo Aragón, en Ourense, fue escenario de numerosos fusilamientos tras el golpe de Estado de julio de 1936, ya que según la documentación recogida en el expediente, entre 1936 y 1939 fueron asesinadas allí 133 personas. Entre ellas, figura el alcalde de la ciudad, Manuel Suárez Castro, y Erundina Álvarez Pérez, la única mujer ejecutada en este lugar.

En el caso de la prisión provincial de Lugo, ahora rehabilitada en un espacio cultural, a raíz del golpe franquista albergó a miles de presos políticos y se convirtió en un lugar de castigo.