Gómez Caamaño avanza el refuerzo a la salud mental de jóvenes con servicios de hospitalización a domicilio

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, presenta el plan de salud mental 2026-2030 a profesionales - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que el refuerzo en la atención a la salud mental de los jóvenes que impulsa la Xunta incluirá la prestación de servicios de hospitalización a domicilio.

Así lo ha trasladado el responsable sanitario durante la inauguración del acto de presentación a los profesionales sanitarios y entidades sociales del Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, en el que también ha participado el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

Gómez Caamaño se ha referido a la respuesta del Gobierno gallego a la preocupación por la salud mental de la juventud, cada vez más presente en las familias, en los centros educativos y en las consultas.

Esa respuesta, ha señalado, combina la prevención, la detección temprana y una atención especializada en los casos que lo necesitan. Así, la Consellería de Sanidade ha previsto prestar servicios de hospitalización a domicilio en salud mental infanto-juvenil, como alternativa terapéutica flexible a la hospitalización convencional y centrada en el entorno familiar.

Tal y como ha indicado Gómez Caamaño, el plan permitirá ampliar la respuesta a las necesidades en salud mental de la gente joven. Está previsto también extender progresivamente la atención infanto-juvenil más allá de la edad pediátrica, llegando hasta los 18 años, y contar con equipos multidisciplinares de intervención temprana en las siete áreas sanitarias.

En el ámbito de la adolescencia, Gómez Caamaño señaló la relevancia de la prevención de la conducta suicida a través del programa YAM, en el que ya han participado 16.500 escolares gallegos de alrededor de 170 centros. El objetivo es llegar por lo menos al 80% de los centros educativos al final del plan.

El conselleiro de Sanidade ha recordado que el plan, dotado de 177 millones de euros, contempla una inversión de 52,7 millones para la incorporación de 357 profesionales, 49,6 millones para la atención a las adicciones, 27,5 millones para recursos residenciales y 12 millones para obras y equipamientos, entre otros.

Gómez Caamaño ha aprovechado para señalar que este mismo viernes el Consello da Xunta ha aprobado el proyecto de Presupuestos para 2027, lo que significa que el plan cuenta con el respaldo "más importante" para poder transformarse en realidad y abordar necesidades muy diferentes: desde las personas con trastorno mental grave hasta quien precisa apoyo psicológico en la atención primaria, las personas mayores o los pacientes que necesitan atención especializada.

Entre otras actuaciones, está previsto crear nuevas unidades de hospitalización en A Coruña, Ferrol y Ourense, actuaciones en los hospitales de día de Lugo y Pontevedra y el refuerzo de los recursos especializados en Vigo.

SANTALICES: "QUE NO SE TE ESCAPE ESA LIEBRE"

El conselleiro ha agradecido el "conmovedor esfuerzo" detrás del trabajo "ingente" de los profesionales de la sanidad pública y las entidades sociales que se implicaron en su creación.

En la misma línea se ha expresado el presidente de Parlamento, que ha aprovechado además para agradecer a todos los trabajadores de la Consellería de Sanidade su apoyo durante los años en los que estuvo vinculado al ámbito sanitario.

Santalices ha alabado la "pluralidad" con la que nace un plan "muy esperado" que, llega además, en un momento "muy interesante y oportuno": antes de los presupuestos autonómicos.

Sobre esto, y en tono jocoso, ha animado a Gómez Caamaño a insistir en la necesidad de unas partidas "dignas", que sirvan de "solvencia y garantía" para el plan. "Que no se te escape esta liebre. Los presupuestos son la clave. Pega en la mesa e insiste", ha animado Santalices.