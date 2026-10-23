Gómez Caamaño lamenta la "falta de utilidad" de la legislatura estatal en sanidad: "Los problemas siguen sin resolverse"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios de comunicación - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado la falta de utilidad de esta legislatura a nivel sanitario y ha vuelto a cargar contra la falta de acción de la ministra de Sanidad, Mónica García. "De una manera digamos, diplomática, ha sido muy poco útil, por no decir totalmente fútil", ha lamentado, asegurando además que los principales problemas "siguen sin resolverse".

Así se ha expreado ante los medios antes de participar telemáticamente en la reunión del Pleno de Consello Interterritorial del SNS, la última de esta legislatura, respecto de la que ha criticado un orden del día "interminable", "con más de 30 puntos".

"Una vez más, una patada hacia adelante de la actividad de este Consejo dirigido por la ministra que, además, tiene la descortesía de ausentarse. Me parece una fala de respeto", ha afeado.

La nota positiva, ha apuntado, son algunas partidas en diferentes aspectos de salud pública y asistenciales, así como el acuerdo de propuesta de criterios de derivación para la protonterapia.

Ha criticado también que, una vez más, vuelve a faltar el plan para la publicación de listas de espera. "No se ha dado ningún paso desde la última ocasión, siguen faltando muchas cosas. Estamos de acuerdo en que el objetivo es homogeneizar la manera de presentar y publicar las listas de espera. De hecho Galicia es la comunidad que más se aproxima a ese plan, pero todavía siguen faltando muchas cosas que tienen que discutirse a nivel técnico", ha explicado, incidiendo en la necesidad de contar con una plataforma en la que volcar los datos.

Para el conselleiro, "los problemas siguen ahí". "Los principales problemas de la sanidad dentro de territorio nacional siguen sin resolverse y, aún encima, se ha echado más fuego al mundo de la sanidad con la huelga contra el Estatuto Marco, con esa propuesta que no ha convencido a las principal categoría que trabaja en el sistema que son los médicos. Todos son importantes pero no son intercambiables", ha defendido.

PROTONTERAPIA

Respecto al centro de protonterapia, que el conselleiro ha avanzado que se pondrá en marcha pronto, entre finales de este año y comienzos del que viene, ha incidido en la importancia de clarificar los criterios de derivación, puesto que el gallego será uno de los primeros centros públicos de España -habrá otro en Madrid-.

Gómez Caamaño ha explicado que se creará un registro nacional de pacientes con protonterapia, "un esfuerzo muy importante", puesto que es la primera vez que un sistema nacional de salud y todas las comunidades están de acuerdo con tener un documento común para registrar a todos los pacientes y seguir su evolución. "La protonterapia necesita más cuerpo de evidencia, poder extender las indicaciones fuera de las clásicas. Lo fundamental es registrar y monitorizar para ver realmente qué pasa con estos pacientes", ha detallado.

Respecto a los criterios para la derivación, ha explicado que son "puramente clínicos". Entre ellos, la edad del paciente -mayor puntuación para niños-, la localización, la posibilidad de recibir otros tratamientos, etc. Se trata, ha insistido, de una clasificación "consensuada" con los profesionales de oncología y radioterapia.