Gonzalo Caballero advirte de que o recurso xudicial anunciado por Feijóo "non dará solución ao problema do IVE"

Publicado 30/01/2020 14:57:24 CET

Chama a abordar o modelo de financiamento autonómico das distintas comunidades fronte á política de "confrontación" da Xunta

VIGO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, asegurou que o recurso xudicial anunciado polo presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, "non dará solución ao problema do IVE" e advertiu de que a aposta por unha política de "confrontación" terminará "co seu fin á fronte da Xunta".

Así se pronunciou tras unha visita realizada este xoves a Ramirás (Ourense) despois que Feijóo afirmase que levaría aos tribunais ao Executivo central para que abonase a Galicia a débeda de 200 millóns derivada da mensualidade do IVE de decembro de 2017. En concreto, tras o pago das entregas a conta pendentes, o Goberno galego mantén que o Executivo estatal débelle 370 millóns de euros --200 do IVE e outros 170 millóns derivados do cumprimento das regras de estabilidade financeira--.

Ante estas declaracións, o líder dos socialistas galegos chamou a buscar solucións ao "problema do IVE", que, segundo apuntou, "é consecuencia do modelo de descentralización do financiamento autonómico que afecta o conxunto do Estado". Así, rexeitou o discurso "falaz" do Executivo galego, que comparou co esgrimido pola Generalitat de Cataluña, que, na súa opinión, "conduciu a resultados que non beneficiaron nin aos cataláns nin ao resto de España".

Na mesma liña, reprobou que Feijóo asegure que o "problema" de Galicia son 200 millóns de euros que, cando o PP se situaba á fronte do Goberno central, "non se dedicaron" á comunidade. Así mesmo, acusou ao anterior Executivo de subtraer "300 millóns de euros de en os PGE a Galicia" e de permitir que "se atrasasen as obras da AVE".

CRÍTICAS AO PP

En contraposición, Caballero defendeu que un presidente da Xunta socialista traballaría para reformar o modelo de financiamento autonómico. Mentres, apuntou que a outra opción sería un partido (o PP) que pactou con Vox noutras comunidades a pesar de que a segunda formación busca "recortar" o Estado das Autonomías.

Deste xeito, sinalou a necesidade de que Galicia conte cun presidente que "traballe de forma leal pola vía política", en lugar de través dos tribunais, e asegurou que será un líder progresista o que "encarrile" o modelo de financiamento sen "abandonar" a defensa da autonomía da comunidade. Tamén achacou o apoio doutras formacións á aposta pola vía xudicial realizada pola Xunta a "intereses preelectorais".

Así mesmo, insistiu en que Galicia recibe "máis ingresos dos que achega" ao Estado e volveu a asegurar que "o problema" do financiamento autonómico xerouno o exministro 'popular' de Facenda Cristóbal Montoro. Por iso, Caballero sinalou que os representantes das distintas comunidades deben abordar mecanismos que "permitan dotar de boa financiacición" ás rexións e "paliar os efectos derivados do IVE de 2017".

O xefe de filas dos socialistas tamén volveu a criticar ao PP por non apoiar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) en 2019 e "impedir" que se "arranxase" esta cuestión.

Adicionalmente, o candidato do PSdeG á Presidencia da Xunta lembrou que Feijóo "xa tentou trasladar a idea de que o Goberno de España non dotaba de 800 millóns de euros a Galicia" o ano pasado. Con todo, remarcou que as entregas a conta actualizáronse "tal e como apuntara o PSdeG".

VISITA A RAMIRÁS

Estas declaracións realizounas no marco dun encontro mantido coa alcaldesa de Ramirás, Isabel Gil, que sinalou que esta localidade precisa de investimento autonómico para rehabilitar unha escola doada ao Concello, así como para potenciar a agricultura e a gandaría. Tamén incidiu no "problema" que supuxo a aparición de arsénico na auga da localidade.

Precisamente, Caballero insistiu na necesidade de que Augas de Galicia dea resposta a esta situación e criticou que a máquina de raios da que dispón o municipio veciño de Celanova "se atopese parada".