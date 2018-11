Gonzalo Caballero urge "un cambio" para Galicia tras "10 años de recortes" de Feijóo

Publicado 10/11/2018 17:24:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha intervenido este sábado en el acto de proclamación de los candidatos socialistas a las próximas elecciones autonómicas para reivindicar que "Galicia necesita un cambio" tras "diez años" de "recortes" con el Gobierno del Partido Popular.

"Tenemos que abrir una etapa de oportunidades de futuro para los gallegos y las gallegas", ha dicho el líder de los socialistas gallegos, asegurando que Núñez Feijóo "deja una Galicia con una economía más débil, con un medio rural abandonado, con recortes sin precedentes en derechos sociales y con salarios y pensiones más bajas" en relación al resto del Estado.

Con esos datos, Caballero ha asegurado que "cuando Pablo Casado dice que su espejo es Feijóo", es necesario "decirle que Feijóo no es un buen político ni un buen gestor", si no que ha sido "un rey desnudo" que ofrece una imagen de Galicia "que no es la real".

Después de explicar que sigue compatibilizando su actividad profesional como docente universitario con la Secretaría Xeral del PSdeG, para lo cual fue elegido hace un año en primarias, el dirigente socialista ha asegurado que no se "resigna" a que la Galicia de sus hijos sea "una Galicia sin oportunidades".

Por ello, ha rechazado que la Galicia del futuro ofrezca "una sanidad pública deteriorada y privatizada", en la que no haya "derechos" para las personas mayores y en la que, en definitiva, "haya menos futuro". Para combatir esto, ha recetado "más socialismo, más igualdad y más solidaridad".