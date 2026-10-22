La gripe continúa en nivel basal en Galicia, aunque registra una tendencia creciente

Archivo - Imagen de una persona siendo vacunada de la gripe. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas referido a la semana que finalizó el 18 de octubre refleja que la actividad gripal en la comunidad mantiene su nivel basal, aunque con tendencia creciente.

Con todo, destacan que se ha constatado un descenso en la dispensación de antigripales en las farmacias gallegas. En concreto, la tasa de dispensación de antigripales en las farmacias descendió un 19% en la última semana, mientras la de pruebas de antígenos se redujo en un 21,9%, tal y como informan las oficinas de farmacia integradas en la red centinela.

El documento detalla también que la tasa de consultas por gripe aumentó un 10,2% respecto a la semana anterior, quedándose en 13,2% consultas por 100.000 habitantes.

Por grupos de edades, el aumento de la tasa se produjo en los grupos de edad de 5 a 19 años, de 20 a 59 y en el de 60 a 79. Las mayores tasas se observan en el grupo de cinco a 19 años.

En lo que respecta a las áreas sanitarias, la de Lugo fue la que registró la mayor tasa de consultas.

Respecto de la Covid, la tasa de consultas disminuyó un 22,4%, pasando de 27,7 a 21,5 consultas por cada 100.000 habitantes. Este descenso se observó en todos los grupos de edad, siendo el que presentó un mayor número de consultas el grupo de mayores de 80 años, con 38,7 por cada 100.000 habitantes.

Por área sanitaria, la tasa de consultas descendió en todas ellas, excepto en el área de Pontevedra y O Salnés. El área con mayor tasa fue la de Ourense con 30,1 consultas por 100.000 habitantes.

TASA DE INGRESOS

El número de ingresos por gripe notificados es de 89 personas (todos con virus del tipo A). La tasa de ingresos fue de 1,3 ingresos por 100.000 habitantes, ligeramente superior a la de la semana anterior.

El grupo de edad que presentó la tasa más elevada fue el de más de 80 años con 9,4 ingresos por 100.000 habitantse y el área con la mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos con ocho ingresos por 100.000 habitantes.

Asimismo, la tasa de ingresos de Covid descendió de 5,9 a 5,4 ingresos por 100.000 habitantes. La tasa se mantuvo estable en todos los grupos de edad. El grupo que presentó la mayor tasa de ingresos fue el de las personas mayores de 80 años con 31 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que respecta a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos solo aumentó en las áreas de A Coruña e Cee; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; y Pontevedra e O Salnés.

Las áreas cn las tasas más elevadas fueron la de Lugo y Ourense con 7,7 y 7,5 ingresos por 100.000 habitantes, respectivamente.

Por lo que respecta a la positividad del virus de la Covid, esta fue del 17,6%, lo que supone un descenso respecto a la semana anterior (20,3 %).