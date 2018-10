Los grupos del Parlamento fracasan en el intento de una declaración institucional para reclamar el Pazo de Meirás

Actualizado 25/09/2018 19:10:40 CET

Los socialistas se opusieron al texto que validaron el resto de grupos y atribuye esta petición a querer "desgastar" al Gobierno de Sánchez

Los grupos del Parlamento de Galicia han fracasado en el intento de lograr una declaración institucional que permitiese reafirmar la petición del hemiciclo gallego para que el Pazo de Meirás pase a manos de la Administración pública, después de que un nieto de Franco pretenda vender a una empresa de su propiedad la parte de la herencia que le corresponde, con el fin de evitar la acción pública.

El BNG, que fue el promotor de esta declaración institucional, y En Marea ya avanzan, según confirmaron fuentes de ambas formaciones a Europa Press, nuevas iniciativas para urgir al Estado a que presente la demanda judicial que, a la postre, podría evitar cualquier movimiento de este tipo. Los socialistas se han manifestado en contra de la propuesta, mientras que los populares respaldaban el documento, salvo algún cambio técnico que pedían pero que no suponía un escollo.

El informe de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura, a petición del Parlamento, concluyó que la Administración del Estado podía iniciar una acción reivindicatoria en los tribunales (en concreto en el partido judicial de Betanzos, donde pertenece Sada). Esto permitiría inscribir en el registro de la propiedad la demanda y, así, paralizar preventivamente cualquier cambio de titularidad, como también se solicitó.

Al trascender la intención de Francisco Franco Martínez-Bordiú, la formación nacionalista, con su portavoz, Ana Pontón, a la cabeza, impulsó una declaración institucional, pero el PSdeG discrepó en los términos en que se presentó y pidió remitirse a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el pleno del pasado mes de julio.

Por su parte, el PPdeG, En Marea y BNG estaban de acuerdo con instar de nuevo al Gobierno central a que acelerase la demanda, pero el 'no' de los socialistas ha impedido este pronunciamiento de la Cámara, ya que requiere la unanimidad de los grupos.

El BNG proponía una declaración institucional en la que, además de recoger las peticiones incluidas en la iniciativa aprobada en el mes de julio, se exigiese de alguna manera al nuevo Gobierno central que actuase conforme al informe de la comisión de expertos y, por tanto, iniciase ya las acciones legales.

"Desde esa fecha (julio) no consta que se haya activado por parte del Gobierno del Estado ninguna actuación legal para recuperar el Pazo de Meirás. Por el contrario, la familia Franco ha dado pasos con la intención de dificultar esta posibilidad y evitar que se alcance la devolución de este patrimonio", incluía el documento del BNG.

Las discrepancias sobre esta petición directa llevaron al PSdeG a rechazar consensuar el texto. "Tenemos un acuerdo parlamentario, votado en pleno, con acuerdo de todos los grupos", ha recordado este martes, en los pasillos del Parlamento, el portavoz socialista en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga.

El dirigente socialista ha indicado que ya hay un instrumento adecuado para que se realicen las gestiones "oportunas" y ha pedido tiempo para poder llevar a cabo las acciones legales, ya que el acuerdo del Parlamento gallego es de julio. Fuentes de la Consellería de Cultura ratificaron que la documentación se envió a la semana siguiente al Gobierno central.

"No hay razones que impliquen un nuevo posicionamiento", ha insistido Leiceaga, quien, además, ha esgrimido que un texto institucional como se impulsaba solo tiene valor "declarativo" y no cuenta con la misma fuerza que una proposición no de ley.

Así, Leiceaga ha considerado que hay un "interés partidista" detrás de esta propuesta y ha sostenido que "hay grupos políticos que desean sumarse a la operación de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez". "Debemos darle un tiempo de margen razonable para llevar a cabo las acciones que implica", ha incidido.

BNG LAMENTA NO DEL PSDEG

Sin embargo, el BNG lamenta "la falta de apoyo del PSOE" para sacar adelante la declaración institucional como vía para "apurar la recuperación de este bien robado durante la dictadura franquista". "No podemos aceptar que el Gobierno de Sánchez piense que con retirar al dictador del Valle de los Caídos se cierra el cumplimiento de la Ley de memoria histórica", ha manifestado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Para la nacionalista, el PSOE "tiene que explicar su negativa a reclamar que se cumplan los acuerdos del Parlamento". En este sentido, ha acusado a los socialistas de "parecer más interesados en cobijarse bajo la sombra del señor Sánchez que en defender los intereses de Galicia".

Pontón ha aclarado que "no se trataba de reafirmase en la petición" del Parlamento del pasado mes de julio, sino que se trataba de "reclamar al Estado que ponga en marcha una demanda legal para reclamar la devolución del Pazo de Meirás".