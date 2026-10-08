Hallan en las proximidades del puente de Rande el cuerpo del hombre desaparecido en Redondela (Pontevedra)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y un familiar han localizado a unos 100 metros del puente de Rande el cuerpo sin vida del hombre desaparecido desde este lunes en la localidad pontevedresa de Redondela.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado, que han señalado que fue trasladado por efectivos del GEAS al pantalán desde el que había salido su barco.

Según informó el 112 Galicia, sobre las 19.30 horas de este martes, un amigo del desaparecido contactó con Emergencias para informar de que no conseguía contactar con él desde el día anterior.

Esta persona se había desplazado a la vivienda de su amigo, en la zona de la parroquia de Cedeira, y comprobó que el hombre no estaba y que tampoco estaba la embarcación tipo zódiac que habitualmente tiene amarrada en un pantalán próximo.

Según relataba el alertador, el hombre suele emplear esa lancha para acceder a un barco y la zódiac sí estaba al lado del barco, pero no había rastro de su propietario.

Finalmente, el operativo de búsqueda, en el que partiparon también efectivos del helicóptero Pesca 1, ha localizado el cuerpo sin vida en las proximidades del puente de Rande.