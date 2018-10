Herida de gravedad una menor de 13 años al ser atropellada por una moto en un paso de peatones en Lugo

Publicado 13/08/2018 13:45:33 CET

LUGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 13 años de edad ha resultado herida de gravedad al ser atropellada este lunes por una motocicleta mientras atravesaba un paso de peatones en Lugo. La niña ha sido trasladada a un centro hospitalario.

En concreto, el accidente se produjo a las 11,10 horas de la mañana de este lunes 13 de agosto, en la Avenida de Ramón Ferreiro, frente a la Horta do Seminario, cuando la niña atravesaba la vía por el paso de peatones y una moto que circulaba hacia el centro de la ciudad la arrolló.

Según han informado fuentes de la Policía Local, el conductor de la moto --que responde a las iniciales D.L.C., de 28 años-- "no vio a la niña", por lo que colisionó contra ella y "la desplazó". Además, pese a que "no se puede cuantificar la velocidad" a la que iba, los agentes creen que "no iba a más de 40 kilómetros por hora".

La menor, residente en Baralla, resultó herida con "diversas contusiones de pronóstico grave", por lo que "la llevaron a reconocimiento" y la trasladaron a un centro hospitalario de la ciudad de Lugo, tal y como han apuntado las mismas fuentes policiales.

Asimismo, han asegurado que "al conductor no le pasó nada", y ahora deberá "pagar (por el atropello) la compañía de seguros", con "la indemnización correspondiente para el propio motorista".