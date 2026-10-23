Heridos dos hombres en un accidente con una avioneta en el aeródromo de Caldas de Reis (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos en un accidente con una avioneta en el aeródromo de la parroquia de Godos, en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el sucesos se produjo sobre las 13.30 horas de este viernes cuando la avioneta iba a aterrizar y volcó. La primera hipótesis es que se produjo un fallo mecánico.

Como consecuencia del accidente, un hombre, de 75 y vecino de Pontecesures, resultó herido grave y un varón, de 57 años y vecino de Caldas de Reis, fue herido leve.

Hasta el lugar se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, la Guardia Civil, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis.

Los servicios de emergencias siguen trabajando en el punto.