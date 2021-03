Hosteleros de Ferrol tachan de "chiste" los nuevos aforos y horarios: "Se están riendo de nosotros"

Los integrantes del sector recorren un miércoles más las calles de la ciudad en manifestación y se concentran en la plaza de Armas

FERROL, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los portavoces del colectivo Hostaleiros e Autónomos Ferrolterra, Serxio Perille, ha considerado que la ampliación del horario de cierre en sus negocios y el aumento del porcentaje de aforo a partir del viernes, día 19 de marzo, "suena muy a chiste".

"Se están riendo de nosotros, ya que andan subiendo y bajando porcentajes y, al final, ya casi no sabes lo que puedes hacer y lo que no está permitido", ha sostenido el representante del colectivo después de las nuevas medidas anunciadas este miércoles por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado antes de participar en una nueva movilización que ha partido a las 19,00 horas desde la Praza de España y que ha transcurrido en dirección a la plaza de Armas, en donde los participantes se han concentrado ante el Ayuntamiento.

Perille ha destacado que "la situación no mejoró nada" y ha lamentado que las administraciones sigan si dar "ningún tipo de solución", cuando son ellas las que hacen que el sector llegue "a estos límites". Así, ha alertado del "continuo cierre de negocios" en un contexto en el que estos establecimientos están "olvidados". "Nos sentimos engañados por los responsables del Gobierno central, Xunta, diputaciones y ayuntamientos", señala.

RESCATE NECESARIO

En este sentido, el hostelero del barrio ferrolano de Canido ha incidido en que "el ocio nocturno sigue olvidado y castigado". "Nos sentimos engañados y sin indemnizaciones razonables, con la obligación de seguir luchando por un rescate necesario para miles de familias que intentamos trabajar dignamente", ha manifestado.

Tras sostener que no quieren "engrosar las listas del paro", ha considerado que "no es normal" que se les obligue a pagar el "100% de los impuestos" cuando les obligan a cerrar, les reducen los aforos y los horarios. "Por mucho que ahora se quiera dar la sensación de un alivio, que no lo es, porque las restricciones siguen existiendo", ha afirmado.

"Estamos cansados de tanto recochineo, de tanta mentira y pensamos que ya va siendo hora de que digan la verdad y no destrocen más puestos de trabajo, llevamos un año engañados y pensamos que ya está bien", ha finalizado.