La huelga de médicos tiene en Galicia un "seguimiento dispar" tras arrancar "sin grandes incidencias", según CESM

CESM Galicia ve motivos "variados" para una convocatoria contra un decreto que mermará "la seguridad clínica" de los pacientes

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) constata un "seguimiento dispar" de la huelga de facultativos en Galicia, puesto que en la Atención Primaria "está siendo más bajo" que en los hospitales. Eso sí, la organización convocante destaca que ha arrancado sin "grandes incidencias".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro, ha reconocido que existe esta disparidad y ha criticado que los servicios mínimos puestos "son muy altos".

A falta de cifras concretas sobre la participación en la Comunidad gallega, sí ha explicado que en el Hospital do Salnés, donde él mismo trabaja, "solamente 13 personas" de "unos 70 facultativos" no la han secundado.

Sobre los motivos que han llevado a la confederación de sindicatos a convocar esta huelga a nivel estatal, Barreiro ha explicado que "en los últimos tiempos hubo muchos y muy variados", pero el detonante ha sido la publicación hace semanas del Real Decreto Ley 29/2020, que "permite que sean contratados facultativos sin titulación de especialista". "Son contratados de forma exprés y sin los debidos requerimientos de homologación de títulos extracomunitarios", ha lamentado.

Asimismo, ha asegurado que la normativa "permite que especialistas sean desplazados" para ejercer en "otra especialidad que no sea la suya". "Por muy preparado que esté un especialista, tener que prestar atención en otra especialidad crea un estrés y una sensación de desvalimiento, porque nadie puede controlar todos los conocimientos de todas las especialidades", ha criticado el presidente de CESM Galicia.

A su modo de ver, esta situación "va a producir un deterioro importante de la calidad asistencial y de la seguridad clínica de los pacientes".

En este contexto, Ramón Barreiro ha negado la premisa de que en España no haya médicos, puesto que existe "una gran bolsa de titulados en Medicina --unos 7.000, según sus cifras-- que no han podido acceder a la formación especializada". "Una buena solución empezaría por aumentar la oferta de plazas MIR", ha sugerido.

A esto se suma, ha continuado, el gran número de facultativos emigrados: "Si se han ido, es porque aquí no veían futuro, porque la contratación es totalmente inestable y precaria y porque las condiciones no son las que se ofrecen en países como Reino Unido, Suecia o Alemania".

Preguntado sobre si una pandemia es el mejor contexto para una huelga, el presidente de CESM Galicia ha explicado a Europa Press que "es el que ha tocado". "El decreto se ha publicado en esta situación y no había más remedio que hacerle frente y plantarle cara".

De hecho, ha censurado que el Ministerio de Sanidad "no ha tenido ningún gesto de diálogo ni ninguna intención de retirarlo o modificarlo (el decreto)". "Ha sido cuando ha sido, no había otra posibilidad", ha insistido, para seguidamente recordar que hay "otras organizaciones, sindicales y no sindicales", que respaldan la huelga.

Aunque CESM, como confederación de sindicatos, fuese la única organización convocante, por parte de O'Mega, su secretario general, Manuel Rodríguez Piñeiro, mostró el apoyo de este sindicato de médicos a la convocatoria, pero "si se convoca por el Real Decreto del Gobierno", matizó posteriormente.

En declaraciones a Europa Press, puntualizó que O'Mega no puede secundar la convocatoria por la demanda judicial presentada ante un Real Decreto "ilegal y antitodo". "Al interponer una demanda no podemos convocar", justificó en relación a esta huelga, que apoyan "totalmente" y "de manera incondicional".

Al respecto, el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro, comentó que "hay muchos motivos para hacer huelga", pero añadió que es "un poco delicada la situación para convocar" ahora. En este sentido, si bien ve "motivos infinitos" para ir a la huelga, en concreto por el Real Decreto que "permite la contratación de personal sin especialidad", considera que en este contexto actual de pandemia no procede.

Así lo considera también la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que a través de un comunicado aseveraba que "no es el momento de huelgas sanitarias", sino de incrementar los presupuestos sanitarios y las plantillas de los centros con "carácter urgente".

"Aunque compartamos el rechazo a la incorporación de profesionales sin la debida acreditación de una formación específica similar al MIR que garantice la seguridad y la calidad de la atención, consideramos que la respuesta no debería ser una huelga que reduzca aún más la actividad sanitaria de personal recortado por las políticas neoliberales del PP, cuando a la mortalidad por Covid hay que sumar la mortalidad por otras enfermedades", sentenció la asociación.