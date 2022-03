Se hunde un tramo de la carretera LU-651, que une Folgoso do Courel con Quiroga (Lugo)

La carretera LU-651 a su paso por el Ayuntamiento de Folgoso do Courel (Lugo)

LUGO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tramo de la carretera LU-651, que une los ayuntamientos lucenses de Folgoso do Courel y Quiroga, se ha hundido este domingo a la altura del kilómetro 18,300. Según ha confirmado el ayuntamiento de Folgoso do Courel, no se han producido daños personales.

Debido a este suceso, el ayuntamiento ha solicitado a los ciudadanos, a través de las redes sociales, que eviten utilizar este vial y transcurran por carreteras secundarias, como la de Vidallón.

La zona se encuentra señalizada y en el lugar hay desplegado un operativo con personal del GES y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

Xunta y Ayuntamiento están en contacto desde que se produjo el hundimiento, ya que la vía es de titularidad autonómica.