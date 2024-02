Illa proclama que el "cambio es imparable en Galicia" con Besteiro, que promete lograr la competencia del litoral

El político catalán arropa en Galicia al candidato socialista, que aspira a ser el presidente de "todos y de todas"

PONTEVEDRA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha proclamado este viernes que el "cambio es imparable" en Galicia y pasa por el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, que se ha comprometido a ser el presidente de "todos y de todas" y a lograr el traspaso de las competencias de gestión del litoral.

En un mitin en Pontevedra, Illa ha sostenido que la sociedad actual vive un cambio de época, con un nuevo modelo económico y social. "Está cambiando nuestras vidas", ha dicho para preguntarse quien va liderar este contexto. "¿Algunas empresas privadas para favorecer a los mismos, para controlar a la población o nos vamos a poner al servicio de la mayoría de los ciudadanos?", ha interpelado.

"Y si el mundo de transforma, Galicia se tiene que transformar. ¿Cómo va a quedar Galicia igual que estos 15 años? Claro que hay que abrir un tiempo nuevo en Galicia y dejar atrás esta inercia", ha manifestado.

El secretario general de los socialistas catalanes se ha mostrado encantado de haber hecho "1.000 kilómetros" para visitar Galicia. Un camino que, según ha dicho, hicieron hace años muchos gallegos hacia Cataluña para ganarse la vida. "Y Cataluña es hoy lo que es gracias al trabajo de estos gallegos", ha sostenido.

Tras destacar la "fraternidad" de la "España plural y diversa", ha afeado a aquellos partidos que tratar de dar miedo con la "inmigración" y de "aprovecharse política con esa mirada pequeña". "Algunos en mi tierra dicen que la inmigración, que lo diferente, pone en riesgo la identidad y no, es todo lo contrario", ha manifestado para asegurar que "cuando acoges e integras al diferente, no solo no pones en riesgo tu identidad, sino que la fortaleces y la enriqueces".

Dicho esto, Illa ha trasladado a los presentes que el próximo 18 de febrero "no basta con inhibirse", "no basta con indignarse" sino que "hay que comprometerse políticamente". "Y este compromiso aquí en Galicia, hoy, es José Ramón Gómez Besteiro", ha señalado para poner en valor su trayectoria política, iniciada en la vida municipal, "la mejor escuela política".

GRATUIDAD DE LA AP-9 Y GESTIÓN DEL LITORAL

En esta línea, el aspirante socialista a liderar San Caetano también se ha mostrado convencido de que el próximo 18 de febrero los ciudadanos "van a optar por el cambio" y se ha comprometido a ser el presidente "de todos y de todas" los gallegos, y "no solo de algunos".

Y es que, según ha apuntado, "a medida que avanza la campaña" el PSOE va a ir "sumando apoyos" toda vez que representa "el cambio solvente y seguro". En este punto, ha puesto en valor el programa, el modelo y el equipo del PSdeG y ha vuelto a comprometerse a lograr la gratuidad de la AP-9. "Yo como presidente de la Xunta de Galicia voy a traer la gratuidad de la AP-9, no hay dudas", ha afirmado.

Besteiro, asimismo, se ha comprometido a hacer realidad el traspaso de las competencias del litoral. "Me comprometo a que se reúna la comisión negociadora de transferencias de la Xunta y el Estado para que, efectivamente, esa transferencia sea efectiva y legal", ha apuntado.

Todo ello en un discurso en el que ha recordado que Pontevedra es la provincia de la que son tanto Mariano Rajoy como Alfonso Rueda. Pese a ello, ha censurado que es "la que menos inversión reciben por habitante" de la Xunta. "Casi mejor que fueran de otros sitio", ha dicho.

"PASAR PÁGINA"

El político lucense ha pedido a los presentes que pidan el voto "hasta en ayudas" para conseguir el próximo 18 de febrero "pasar página" y "superar esos 15 años tristes, apáticos, anodinos" y "malos para Galicia" que supuso, en su opinión, la etapa del PP en la Xunta.

"Y para eso hay que trabajar, hay que pedir el voto, hay que pedir el voto como pide Abel Caballero: hasta en ayunas", ha exclamado en un acto en el que también ha participado el regidor de la ciudad olívica.

"DOS PRESIDENTES"

Precisamente, Abel Caballero ha asegurado que a las 22,30 horas del próximo 18 de febrero "los datos dirán" que Besteiro "va a ser el próximo presidente de la Xunta. Al igual que a las 22,30 horas de "algún día indeterminado" los datos dirán que Salvador Illa será el próximo presidente de la Generalitat.

"Por eso este acto es tan importante, porque delante de nosotros están los siguientes presidentes de la Xunta y de la Generalitat, dos políticos de tanto nivel que van a liderar dos grandes comunidades con criterios socialistas", ha afirmado

"Tú enorme generosidad va a tener un resultado. Tú vas a presidir la Xunta", le ha trasladado Caballero a Besteiro, ante el que ha recordado que en julio de este año se le dieron "la vuelta a las encuestas". "En la ciudad de Vigo, donde Feijóo tenía su residencia y votaba, Pedro le sacó siete puntos de ventaja, porque le dijimos a los vecinos lo que queríamos hacer y lo importante que era la presidencia de Sánchez", ha señalado para arengar a los presentes a acudir a votar el 18F para hacer a Besteiro presidente.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

El acto ha arrancado con la intervención del portavoz local del PSOE, Iván Puentes, quien ha incidido en la importancia de que los vecinos acudan en votar el próximo 18 de febrero. Así, ha señalado que en los comicios municipales del 28 de mayo votó el 63% de la población y ganó la izquierda.

"En las generales, votó el 75% de los habitantes y ganó la izquierda y; en las autonómicas, votó el 58% y empatamos la izquierda y la derecha o, lo que es lo mismo, el PPdeG tuvo mayoría absoluta", ha dicho en una intervención en la que ha puesto en valor el "hilo directo" de Besteiro con el Gobierno central para atender las demandas de la una ciudad que lleva "desatendida" por la Xunta los 15 años que lleva el PP en San Caetano.

Además, la número tres de la candidatura por la provincia, Paloma Castro, ha defendido la opción de Besteiro como la "más sensata y mejor" frente a un candidato del PP que "no sabe dialogar" a una aspirante del BNG que defiende "un mundo autárquico y asilado". Además, ha trasladado a los rivales que "no dejen de mirar el retrovisor" porque el "bólido de Besteiro está rompiendo todas las encuestas".

Por su parte, la senadora Carmela Silva ha definido a Salvador Illa como el "mejor ministro de sanidad de la historia de España" junto a Ernest Lluch. Tras ello, ha puesto en valor el proyecto encabezado por Besteiro y apelado a hacerle caso a Rueda para que "no lo vote nadie".