Implantan una prótesis cardíaca a una paciente del Chuvi en una intervención pionera

Publicado 09/11/2018 13:15:48 CET

VIGO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha implantado con éxito una endoprótesis cardíaca hecha a medida a una paciente con una insuficiencia grave, en la primera intervención de este tipo que se hace en España --y la cuarta en todo el mundo---

Según han explicado el jefe del Servicio de Cardiología, Andrés Íñiguez; y los jefes de Sección de Cardiología, Francisco Calvo y José Antonio Baz, la paciente es una mujer de 81 años que padecía una patología grave, ya que la válvula tricúspide de su corazón presentaba una insuficiencia severa, lo que provocaba que tuviera problemas respiratorios, una fibrilación auricular crónica, inflamación del hígado y otros problemas que le impedían llevar una vida normal.

La mujer fue seleccionada entre 75 pacientes como receptora idónea de este tipo de implante, que no está indicado en todos los casos, ya que depende de las complicaciones de cada enfermo e incluso de sus condiciones anatómicas, ha señalado el doctor Íñiguez.

La insuficiencia tricúspide grave no solo provoca problemas de salud graves, sino que el tratamiento indicado habitualmente, que es la intervención quirúrgica, tiene unos índices de mortalidad elevados tanto en el momento de la operación como en los años posteriores. Además, un alto porcentaje de pacientes suele reproducir la insuficiencia con el tiempo.

Los contactos con profesionales de otros hospitales del mundo y con la industria que trabaja en el campo de las prótesis, generaron la oportunidad de someter a esta paciente a un tratamiento pionero: la implantación de una prótesis hecha a medida de nitinol (una aleación de níquel y titanio) y pericardio porcino, que se coloca entre la vena cava superior y la inferior, y evita el flujo retrógrado de sangre, según ha explicado el doctor Francisco Calvo.

La mujer fue sometida a la intervención el 22 de agosto de este año en el Álvaro Cunqueiro y el 30 del mismo mes recibió el alta. Algo más de tres meses después, las diferentes pruebas que se le han practicado han evidenciado que la operación fue "un éxito", y los problemas de la paciente han mejorado hasta tal punto que, ha incidido el doctor José Antonio Baz, la mujer "puede hacer una vida normal para su edad".

OPERACIÓN PIONERA

La implantación realizada en el Álvaro Cunqueiro ha sido la cuarta de este tipo hecha en todo el mundo, después de dos intervenciones en Alemania y otra en Suiza --país donde se fabricó la prótesis--, y la primera que se ha hecho en España. "Éste es un ejemplo de medicina personalizada", ha aseverado Francisco Calvo.

Según ha explicado el jefe del Servicio de Cardiología, esta intervención no está en la cartera habitual del Sergas, pero se solicitará para "poder seguir haciéndola". No obstante, ha insistido, "desgraciadamente" no está indicada en todos los pacientes con esa patología y ni siquiera en los casos en que sí lo está, todos pueden ser susceptibles del implante por cuestiones anatómicas.