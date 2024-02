Íñigo Errejón logra 'el pasaporte' gallego y avisa a Feijóo que no venga mucho de Madrid: "A ver si le quitan el puesto"

FERROL, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha arrancado en gallego en el mitin que ha coprotagonizado junto a la vicepresidenta del Gobierno "y de los trabajadores" --en sus palabras--, Yolanda Díaz, y la candidata a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, quien, a la vista de su soltura en el idioma propio, ha considerado que se merece el "pasaporte" de Galicia.

"El problema no es que Rueda no tire, que no tira; el problema es el modelo fracasado del Partido Popular", ha enfatizado Errejón, quien empezó en gallego su intervención, dando los buenos días y destacando que ha escuchado "hablar mucho de esta ciudad y de su tradición". "Me hace mucha ilusión estar con vosotros", ha remachado en el idioma de Rosalía de Castro.

"El señor Rueda, discípulo de Feijóo, ha empezado esta campaña electoral al trantrán diciendo que bueno, que ya estaba todo hecho. Y ha habido otra mujer gallega que se ha echado el hombro, que ha empezado a caminar, que no ha insultado a nadie, que ha empezado a hablar de vivienda, que ha empezado a hablar de igualdad entre mujeres y hombres, que ha empezado a hablar de salud mental, que ha empezado a hablar de proyecto económico para Galicia y que con cada paso que da aleja un poquito más a Rueda, al que ya no le llega la camisa al cuello", ha remarcado Errejón.

Así, ha hilado con que suceso de Feijóo va a "traer ahora de Madrid" al ex presidente. "Cuidado, que no se vaya mucho, a ver si le van a quitar el puesto", ha ironizado con el futuro del líder popular: "El problema no es que Rueda no tire, que no tira; el problema es el modelo fracasado y agotado del Partido Popular".

"Y frente a eso hay que levantar un proyecto de futuro para todos los gallegos y para todas las gallegas", ha apelado el dirigente madrileño, que habla catalán (ya que vivió en Cataluña) y que ahora, tal y como él mismo ha explicado a Europa Press, tiene intención de aprender gallego. En su objetivo de conquistar esta lengua, ha confesado que pide que le hablen en este idioma e incluso le 'corrijan' los mensajes que manda él mismo por escrito.

Errejón, estrenando el 'pasaporte' gallego, ha tirado de ironía para concluir su intervención confesando que "quién le iba a decir" que él citaría al papa en un mitin. Pero lo hizo para reivindicar la reducción de la jornada laboral que impulsa la vicepresidenta segunda.