La inmobiliaria de Meirás dice que "todos" los hermanos apoyan la venta, aunque el revuelo social puede "dificultarla"

Publicado 23/02/2018 20:37:54 CET

"Cuando haya una oferta de compra en firme, tomaremos los pasos legales", asegura el agente inmobiliario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la inmobiliaria que ha puesto a la venta el Pazo de Meirás, Antonio Avilés, ha asegurado que "todos" los hermanos hijos de Carmen Franco, que falleció el pasado mes de diciembre, están de acuerdo en deshacerse de la vivienda ubicada en el municipio coruñés de Sada. Dos comisiones impulsadas por la Diputación de A Coruña y la Xunta buscan, por su parte, conseguir incorporar para el patrimonio público las conocidas como Torres de Meirás.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de Mikeli Luxury Real, que es de origen gallego, ha reconocido que el revuelo social apoyado por el compromiso político puede "dificultar" la venta porque "hay gente que no quiere problemas, al margen de que, en general, "fácil vender no es nada".

Antonio Avilés ha explicado que su inmobiliaria se dedica "exclusivamente a la venta de este tipo de inmuebles", que pueden ser "o bien para alguien que los quiera para uso personal o como hotel o centro de restauración", y ha mostrado su "satisfacción" por poder encargarse de este pazo.

Precisamente sobre la cuestión de uso, el Ayuntamiento de Sada avanzó la pasada semana, cuando trascendió la posible venta de Meirás, que su nuevo plan general de ordenación municipal limitaba el uso de este inmueble para únicamente fines de vivienda.

Preguntado por ello, el gerente de Mikeli ha manifestado que se ha encontrado con casos como este en otras ocasiones y al final "se negocia con el ayuntamiento" la posibilidad de dotarlo de otros usos. "Estas cosas se hablan después", ha dicho.

"TENGO MUCHA SINTONÍA CON LOS HERMANOS"

El gerente de la inmobiliaria, con sede en Santander (Cantabria), ha asegurado que tiene "mucha sintonía con los hermanos", especialmente con Carmen Martínez-Bordiú, y con la recientemente fallecida hija de Franco, de ahí que buscasen su empresa, dijo, para la puesta en venta del pazo.

Preguntado por si todos los hermanos están de acuerdo con la venta de este inmueble, ha afirmado que es así y que, aunque no esté repartida todavía la herencia de Carmen Franco, se trata de "adelantar trabajo". "La decisión (de venderla) es firme", ha remarcado y ha agregado: "Todos están de acuerdo, al 100 por cien, si no, yo no puedo hacer nada".

Por otro lado, y al ser interpelado por si ya se informó a la Xunta o esperarán hasta que haya un comprador, ha dicho que "cuando haya una oferta de compra, lógicamente, el departamento jurídico tomará los pasos legales". La Xunta tiene derecho de tanteo si aparece un comprador ya que se trata de un bien de interés cultural (BIC), así que es obligado ofrecer el inmueble a la institución pública antes de venderlo a un comprador privado, pero sólo en ese momento, según han explicado a Europa Press tanto el gerente de esta inmobiliaria como otros profesionales vinculados a ventas de lujo.

En cuanto al precio de ocho millones de euros, ha asegurado que es "un precio bajado" y que si él los tuviese, él mismo compraría este emblemático pazo, que otrora fue propiedad de la familia de Emilia Pardo Bazán. "Se podría vender en más, pero la realidad es que no quieren tampoco ni prolongar mucho. Quieren olvidarse de Meirás y de Sada", ha sentenciado.