Intervenidos dos kalashnikov, una narcolancha y cinco vehículos con matrícula española en el norte de Portugal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal intervino dos kalashnikov cargados, una narcolancha y cinco vehículos con matrícula española en el norte de Portugal, a unos 70 kilómetros de la frontera con Galicia. Además, detuvieron a un hombre de 41 años.

Según la GNR, los hechos sucedieron en la localidad de Fonte Boa, en el municipio de Esposende, sobre las 23.45 horas de este miércoles, cuando el Comando Territorial de Braga detectaron varios vehículos sospechosos que realizaban preparativos para montar y echar al agua una embarcación de apoyo al narcotráfico.

Los agentes detuvieron a un hombre de 41 años e incautaron seis vehículos --cinco de ellos con matrícula española y uno portuguesa--, una embarcación, dos motores, cerca de 1.500 litros de combustible y dos fusiles de asalto kalashnikov cargados, con dos cargadores.

Durante el operativo, al menos tres sospechosos huyeron a pie, por lo que movilizaron drones para realizar búsquedas sobre el terreno. Ahora, la investigación continúa en coordinación con la Policía Judicial.