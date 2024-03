Jácome, dispuesto a someterse a otra cuestión de confianza para sacar adelante los presupuestos de Ourense este año

El alcalde de la ciudad y presidente de DO, Gonzalo Pérez Jácome, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Princess, a 18 de febrero de 2024, en Ourense, Galicia (España). Todos los gallegos han si

El alcalde de la ciudad y presidente de DO, Gonzalo Pérez Jácome, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Galicia, en el Hotel Princess, a 18 de febrero de 2024, en Ourense, Galicia (España). Todos los gallegos han si - Rosa Veiga - Europa Press

Avanza un nuevo modelo para que las termas sean de pago pero con descuentos para los ourensanos

OURENSE, 05MAR. (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha avanzado que está dispuesto a someterse a una cuestión de confianza para sacar adelante los presupuestos municipales de este año que presentará próximamente a los grupos del consistorio para tratar de lograr los apoyos suficientes para su aprobación.

Este martes, el regidor ourensano ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha abordado su "hoja de ruta" para el mandato que concluye en 2027 y en el que marca como primer objetivo la aprobación de unas cuentas que superen los presupuestos en vigor, prorrogados desde el año 2020.

"En el pasado mandato la situación era mucho más complicada, presentamos una cuestión de confianza y aprobamos 63 millones de euros", ha destacado Jácome, que, por aquel entonces, perdió la votación sobre una modificación de crétido pero continuó al frente del ayuntamiento porque la oposición no presentó una alternativa de gobierno.

Ahora, Jácome está dispuesto a recurrir a esta misma vía para sacar adelante las cuentas este año. "No me temblará el pulso", ha aseverado antes de sentenciar que no ve posible que PP y PSOE se pongan de acuerdo para apartarlo de la Alcaldía.

Durante su comparecencia, el alcalde ourensano ha presumido de la "fuerte estabilidad" que dice que existe entre el ayuntamiento y la Diputación de Ourense, en alusión al pacto firmado en el 2023 por el que su formación y el Partido Popular mantendrían respectivos apoyos en ambas instituciones, donde no ostentan la mayoría absoluta.

"Hay una fuerte atracción, como la de la Luna y la Tierra", ha manifestado Jacome, que ha sostenido que "a veces hay fuerzas de equilibrio" y se ha mostrado convencido de que agotará el mandato.

PRESUPUESTOS

Así pues, Jácome ha asegurado que los presupuestos en los que trabaja su equipo serán "bastante distintos" a los de 2020, aprobados cuando D.O. compartía gobierno con el PP.

En este sentido, ha anunciado que habrá una nueva relación de puestos de trabajo "con menos categorías" y también que se eliminarán "al 100%" subvenciones a dos federaciones de vecinos, "se ajustarán partidas" y se cancelarán "otras que no tienen sentido".

En lo referido a la relación de puestos de trabajo, considera la actual "una auténtica salvajada" ya que "hay trescientos y pico clasificaciones distintas" para una plantilla de 700 trabajadores municipales, "lo que entorpece y hace puestos estancos".

Por ello, prioriza una nueva RPT "con puestos muy claros" frente a los gobiernos de PP y PSOE, a los que ha acusado de "crear plazas ad hoc". En la misma línea, ha criticado que el ayuntamiento "tiene herencia de cientos de enchufados" y ha dicho que es necesario "pulir" para primar los intereses de los ciudadanos.

PLAN DE URBANISMO Y TERMAS

También se ha referido al Plan General de Urbanismo municipal, pendiente de informes jurídicos para poder ser entregado y poder ser aprobado de forma provisional con cambios respecto al elaborado en la etapa en la Alcaldía del popular Jesús Vázquez.

"No es una condición indispensable, Madrid o Barcelona no tienen plan desde hace cuarenta años", ha matizado, antes de incidir en que en la ciudad existió "una mafia" que sobredimensionaba "unas edificaciones fuera de ordenación en detrimento de otras". "No lo vamos a permitir", ha apostillado.

En el apartado de ordenanzas, ha avanzado que la del transporte municipal, que incluye su gratuidad, "está próxima" a licitarse y que la siguiente será la de limpieza. Además, ha anunciado que el IBI "se mantendrá al mínimo" y habrá una reducción del impuesto de circulación.

En cuanto al termalismo, Jácome ha avanzado que trabajan en un modelo de pago que supere el "modelo cutre" que, a su juicio, fue elaborado por sus predecesores en el cargo.

Sin entrar en detalles, ha indicado que las tarifas serán "baratas" para los ourensanos dentro de una gestión privada y que se proyectan dos nuevos balnearios en la ciudad.

Asimismo, ha anunciado la instalación de rampas mecánicas en dos barrios y ha ensalzado el Parque Canedo, que ya está adjudicado para empezar las obras en julio y poder ser inaugurado en el verano del 2026. "Va a ser de los mejores parques urbanos de España, un auténtico oasis", ha manifestado.

Por otra parte, Pérez Jácome ha explicado que este mes "habrá pequeños movimientos" en las asignaciones de competencias entre los concejales del gobierno municipal, como consecuencia de la incorporación del edil Armando Ojea al Parlamento de Galicia.