Jácome prevé que el centro de inteligencia artificial de Ourense "estará en marcha en agosto-septiembre"

El alcalde avanza que su director se contratará "en cuestión de un mes", por lo que las plazas de los primeros ingenieros se convocarán "ya"

OURENSE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, estima que el centro de inteligencia artificial, una de sus promesas estrella de campaña y para la que prevé un coste de 10 millones de euros "el primer año", estará en marcha "en agosto-septiembre" de este año.

Así lo ha trasladado antes de la reunión que ha mantenido esta mañana con los representantes de las principales instituciones en el que será el emplazamiento del nuevo proyecto en la ciudad, La Molinera --el último elegido tras dos propuestas anteriores--, para "determinar cuál va a ser la hoja de ruta de una realidad que no tiene marcha atrás".

Al encuentro también han asistido el presidente de la Diputación provincial, Manuel Baltar; el director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) de la Xunta, Juan Manuel Cividanes; el vicerrector adjunto de Investigación y Transferencia de la UNED, Julio Gonzalo Arroyo; y el rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa.

Finalmente, no se ha contado con la presencia de ningún portavoz del Estado. Sobre ello, el alcalde ha afirmado que no le ha "contestado" a su invitación, pero que confía en su futura colaboración: "Entendemos que un centro de investigación no lo puede nunca dejar de lado y que se incorporará próximamente".

COMENZARÁ DE FORMA "HUMILDE"

Jácome también ha sostenido que será "un centro de una magnitud tremenda", pero que se comenzará a perfilar "de una forma más humilde" con "10 millones de euros el primer año".

La financiación económica correrá a cuenta del Ayuntamiento de Ourense, de la Xunta de Galicia y de la Diputación --a espera de la respuesta del Estado--, según ha concretado el regidor, mientras que la UNED y la UVigo aportarán recursos humanos e infraestructuras.

Además, ha adelantado que "el futuro director se va a concretar en cuestión de un mes" --tras cambiar las bases para retirar la condición de funcionario público para sus aspirantes-- y que la nueva infraestructura estará operativa "en agosto-septiembre de este mismo año", por lo que "las convocatorias de plaza de los primeros ingenieros informáticos o de telecomunicaciones se van a plasmar ya".

El alcalde, así mismo, ha ratificado que "el futuro va encaminado hacia ahí": "O nos subimos al carro o nos quedamos fuera".

"LO QUE OURENSE NECESITA"

Baltar, por su parte, ha destacado que este es un proyecto que "visibiliza no solo la ciudad, sino también la provincia" y ha subrayado su relevancia, a la vez que ha vaticinado que supondrá "un incremento constante de talento, que es lo que Ourense necesita".

En este mismo sentido, Manuel Reigosa ha recalcado que "parece una apuesta ganadora que puede traer muchos beneficios para la ciudad y la provincia" y ha tildado la iniciativa de "política acertada": "Es algo bueno para Galicia, pero muy especialmente para Ourense".

El próximo centro de inteligencia artificial atraerá presumiblemente durante los tres primeros años a 150 científicos e investigadores, una cifra que en un futuro se elevará a 1.000, según el propio Ayuntamiento, que será el encargado de efectuar las contrataciones a través del programa de interinos.