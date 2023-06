Jácome, reelegido alcalde de Ourense, tras cerrar un pacto con el PP in extremis

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), muestra el bastón de mando.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), muestra el bastón de mando. - Agostime - Europa Press

Los ediles populares cumplieron la disciplina y se votaron a sí mismos, pero Cabezas reprueba el acuerdo y avanza que se dejará el Consistorio

OURENSE, 17 (EUROPA PRESS)

El regidor municipal en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, el candidato más apoyado en las urnas el pasado 28 de mayo, ha sido reelegido alcalde para el nuevo mandato local con los votos de los diez concejales de Democracia Ourensana (D.O.) en la ciudad de As Burgas.

Previamente, in extremis, se ha hecho público un acuerdo de investidura que había alcanzado con el PP gallego para que la lista más votada gobierne en el Ayuntamiento y en la Diputación, lo que garantizaba la continuidad de Jácome, y que los populares puedan mantener la Diputación, ya sin Manuel Baltar, quien renunció esta semana a recoger su acta de edil en Esgos y a entrar en la institución provincial.

Así, tras cumplir los pasos preceptivos del orden del día del pleno de este sábado, ha llegado el turno de las votaciones. En la sesión, Luís Seara (BNG) ha renunciado a su candidatura, que han mantenido Jácome, así como Manuel Cabezas (PP) y Paco Rodríguez (PSOE).

Jácome se ha quedado con los diez votos de su grupo y Paco Rodriguez ha aglutinado otros diez --presumiblemente los de los seis ediles socialistas y cuatro del BNG, tras renunciar a ser elegido Seara--, pero la ley electoral determina que, en ausencia de un pacto que garantice la mayoría absoluta en la investidura, gobernará el más votado.

Y aunque se especuló que algún edil popular podría votar a Rodríguez, molesto por el pacto con Jácome, finalmente todos han cumplido la disciplina y se han votado a sí mismos, en el sentido que había avanzado a primera hora de la jornada el PPdeG.

Las negociaciones han marcado las últimas jornadas en Ourense, e incluso la incertidumbre, puesto que la constitución de la corporación estuvo en el aire por un posible aplazamiento ante la disputa de 62 votos en el barrio de Covadonga.

"GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD"

La gobernabilidad se ha aclarado tras días intensos. De hecho, el propio Jácome ha admitido que las últimas 24 horas de negociaciones fueron "horribles" y que este mismo sábado a las 7,30 horas aún no estaba el acuerdo cerrado del todo.

Pero en torno a las 11,00 horas o poco antes ha empezado a circular un fragmento del acuerdo de investidura firmado por el líder de D.O., Gonzalo Pérez Jácome, y el alcalde de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes, "por orden" --recoge manuscrito-- de la número dos del PP gallego, Paula Prado del Río.

En él se ratificaba lo que poco antes el propio Jácome y el PP de Ourense avanzaban en sus redes sociales: que "la prioridad" de los partidos firmantes es "garantizar la gobernabilidad" de ambas instituciones "respetando el sentir mayoritario de los ourensanos" manifestado a través de su voto el pasado 28 de mayo.

SILENCIO TENSO EN EL ESCRUTINIO

Así las cosas, la mayoría simple fue suficiente para que Gonzalo Pérez Jácome recibiese el bastón de mando de la mano de Francisco Rodríguez, aunque previamente hubo momentos de silencio tenso ante las dudas de sí alguien incumpliría la disciplina de voto.

Finalmente, el escrutinio arrojó los resultados esperados tras el pacto (y después de renunciar Seara (BNG) a su candidatura) y el secretario del ayuntamiento leyó el recuento procediendo al nombramiento del número 1 de Democracia Ourensana.

Jácome se puso en pie, abrazó a sus compañeros de formación y no dudó en mandar besos al público asistente en la sala de plenos del ayuntamiento ourensano antes de ponerse tras el micrófono para su primer discurso ya como alcalde de Ourense.

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir con las obligaciones de mi cargo", comenzó asegurando el regidor municipal antes de dar las gracias a los votantes y recurrir a una de sus frases populares; "tenemos algo en común, ustedes no saben lo que voy a decir y yo tampoco", aclarando que no había tenido tiempo para preparar un discurso ya que fueron "unas 24 horas muy ajetreadas".

"SOBRE LA BOCINA"

Y es que en los últimos días el ahora alcalde de As Burgas había sido visto reuniéndose con responsables de las direcciones gallegas tanto del PSdeG como del PPdeG, aunque ayer mismo aseguraba que "si hay acuerdo" sería "sobre la bocina" y apuntaba a una "noche de teléfonos largos" en las últimas horas, siempre manteniendo que "esperaba" que tuviese "peso" la lista más votada.

El regidor llegó, además, a emplear sus redes sociales para afear que "algunos partidos políticos no tienen mucha idea de cómo abordar una negociación". En concreto, apuntaba al Partido Popular señalando que, si fuera ellos y quisiera pactar con DO, "quitaría de en medio" "al corrupto y al traidor" y ponía nombres, "el PP no tiene solución" porque "manda para casa al malo, a Baltar, pero deja en casa al peor, a Cabezas (con su escudero Araújo cambia-chaquetas)". Refiriéndose así al candidato popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, y a Jose Araújo, quien regresó al Partido Popular tras su paso por Ciudadanos, formación con la que fue edil el pasado mandato.

CABEZAS SE IRÁ

Ambos han tomado posesión de las actas de ediles y se han ajustado a la disciplina de voto. Con todo, al término de la sesión, a preguntas de los medios de comunicación, Cabezas ha dejado entrever que la posesión no será durante mucho más tiempo. "Estoy en las cosas en las que puedo hacer lo que pienso. En este caso no se ha hecho lo que yo pienso. Derivad de eso lo que consideréis", ha sostenido, manifestando que ve "mal" el pacto con Jacome remarcando que él "no" ha pactado y señalando a la cúpula del partido.

Por su parte, el Bloque terminó la mañana poniéndole flores a Alexandre Bóveda, "un mártir gallego que representa la dignidad, lo contrario que representa el Partido Popular en Ourense"; en palabras de Luís Seara, candidato nacionalista, con las que ha coincidido el socialista Francisco Rodríguez, calificando la situación de "juego sucio del Partido Popular" a base de "la buena voluntad de otros para conseguir un gobierno importante que esta ciudad se merece".

También Paco Rodríguez ha cargado contra la "infamia" del PPdeG. Al igual que Seara, se ha mostrado convencido de que los populares pusieron sobre la mesa la última oferta cuando ya tenían "cerrado" su acuerdo con Jácome. También el secretario de Organización de los socialistas, José Manuel Lage, ha cargado contra el PPdeG, a cuyos integrantes ha tildado de "trileros".

"DÍA DE GANADORES Y PERDEDORES"

"Este es un día de ganadores y perdedores", ha señalado, por su parte, Pérez Jacome, en un discurso con citas cinéfilas y en el que se acordó de todos aquellos que lo habían "apoyado" para llegar al mandato, por lo que, sin querer olvidarse de nadie, dio las gracias en general y, en concreto, a su madre, ya fallecida.

Ha afirmado que su discurso es su programa electoral, el que ha prometido cumplir "intentando llegar al máximo de acuerdos posibles porque no tenemos mayoría absoluta" y recordando el valor de ser un servidor público por ello ha adelantado que todo lo que lleve a cabo estará enfocado en mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.

La sesión ha terminado con los gaiteros que pusieron el toque musical con el himno gallego.