Jácome replica a Baltar que el pacto en la Diputación está "roto" y Ojea no acude a la junta de gobierno provincial

OURENSE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha reafirmado que el pacto en la Diputación de Ourense entre Democracia Ourensana (DO) y el PP está "roto" porque "el PP se ha marchado", y DO no va a "apoyar" los presupuestos que serán sometidos a votación a finales de este mes, desmintiendo, así, al presidente de la institución provincial, Manuel Baltar (PP), que poco antes había afirmado que el acuerdo entre ambas fuerzas sí seguía "vigente".

Así lo ha referido a los medios esta mañana en plena calle, donde ha negado que el líder de los díscolos y todavía portavoz en la Diputación, Miguel Caride (DO), sea quien "representa a la mayoría de DO", como manifestó Baltar en rueda de prensa poco antes al definir a Caride como el "máximo representante" del partido en el ente supramunicipal: "Eso no tiene ningún sentido, ya sería el colmo", ha reprochado el regidor.

Caride le habría transmitido "tajante" y "contundentemente" que el acuerdo en la Diputación continúa "vigente", a pesar de haberse roto el pacto entre PP y Democracia Ourensana en el Ayuntamiento tras varias acusaciones de delito de un grupo de ediles críticos de DO a su propio alcalde por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos del partido.

El presidente de la Diputación necesita al menos a uno de los diputados de DO -Miguel Caride, díscolo, y Armando Ojea, afín a Jácome y recientemente nombrado teniente de alcalde del Consistorio ourensano- para sumar mayoría y poder sacar las cuentas adelante.

Baltar, asimismo, refirió que tendrían que ser los díscolos -que ahora suman cuatro contra el alcalde y Ojea- "los que deben marcar la estrategia" en el partido, a lo que Jácome le ha contestado que "ellos no están en el partido politico" y que "la línea no la va a marcar un díscolo, ya que los díscolos son gente que se sale de la línea del partido": "Todo el mundo sabe que la gente votó una lista encabezada por mí y eso es una valoración que hace Baltar totalmente equivocada, todavía no sé por qué tardan en hacerlo (en pasarse los contrarios al grupo de los no adscritos)".

Jácome, además, ha remarcado de nuevo -como ya hizo la semana pasada en rueda de prensa- que "no" están "a favor de los presupuestos" que se llevarán al pleno de finales de mes en la institución provincial, unos números que sí apoyaron en el pasado para seguir el "'quid pro quo'", resquebrajado ahora: "En el caso de que no nos apoyen en la ciudad de Ourense -como ha ocurrido, de forma "unilateral"-, no podemos apoyar en la Diputación", ha defendido el alcalde.

Preguntado por el futuro de la gobernabilidad en Ourense, con doce áreas para repartir entre tan solo dos ediles por el momento -Jácome y Ojea-, el alcalde ha añadido que "todavía no hay decisión".

OJEA PODRÍA ABANDONAR LA VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN

La mano derecha y único apoyo de Jácome en estos momentos, Armando Ojea, ejerce como vicepresidente de la Diputación de Ourense y como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la ciudad, aunque Jácome ya ha subrayado hoy que "no se pueden mantener los dos cargos porque son incompatibles" y que "seguramente mañana o pasado" tomarán una "decisión".

Por lo pronto, Ojea no asistió esta mañana a la junta de gobierno provincial, en la que un 'no' a cualquiera de los asuntos expuestos podría conllevarle la retirada de sus competencias como vicepresidente, a tenor de lo advertido hoy por Baltar, que avisó de que consideraría tal gesto una "máxima pérdida de confianza".

Desde el PP provincial han abundado que Ojea "acertó en no asistir" y que "nunca" han tenido "el más mínimo problema ni con él ni con Caride", siendo incluso "espectacular la relación personal": "Se dirigió al secretario general diciéndole que consideraba oportuno no asistir dadas las circunstancias que estaban rodeando la desecha en el Ayuntamiento de Ourense y, por extensión, algo también en la Diputación", ha explicado el portavoz popular en el ente provincial, Plácido Álvarez.