José Tomé apela a "abrir una nueva etapa" en la Diputación de Lugo "en sintonía con Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero"

Publicado 04/06/2019 13:23:11 CET

Recuerda que "simplemente" se ha puesto a disposición del partido y que fue la comisión de listas quien propuso en 2015 a Darío Campos

LUGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Monforte en funciones, José Tomé, ha apelado a "abrir una nueva etapa" en la Diputación de Lugo que vaya "en sintonía con Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero", líderes federal y autonómico del Partido Socialista.

Este martes, el regidor monfortino, que se ha postulado para presidir el gobierno provincial en sustitución de su compañero de partido Darío Campos (que quiere repetir), ha recordado que "también" fue la comisión de listas del PSOE la que designó candidato a la diputación de Lugo al regidor en funciones de A Pontenova.

"Yo lo que hice fue simplemente ponerme a disposición del partido para que cuando los órganos competentes tengan que designar a los candidatos que sepan de mi disponibilidad"", ha apuntado Tomé, que afirma que le impulsa la "ilusión" y las "ganas".

"Creo que es necesario abrir una nueva etapa en el organismo provincial, para que en sintonía con el resto del partido, en sintonía con Pedro Sánchez y Gonzalo Caballero contribuir decisivamente en la provincia a crear una mayoría de progreso para Galicia que sería bueno para Galicia y sobre todo para la provincia de Lugo", ha remarcado.

DESCARTA QUE EL PARTIDO "SE AGRIETE"

El alcalde de Monforte, que ha revalidado la alcaldía por mayoría absoluta en la segunda ciudad de la provincia, no cree que se vaya a "agrietar" al partido porque haya dos aspirantes para hacerse con el gobierno provincial.

"No tiene por qué (agrietarse el PSOE de Lugo), estas circunstancias se produjeron muchas veces", asegura, para después insistir en que "al final quien decide es la comisión federal de listas (del PSOE) que, por cierto, hace cuatro años también fue quien mandó su propuesta por escrito a Lugo diciendo que Darío (Campos) era el candidato".

En cuanto a confluir unidos ambos candidatos, el monfortino ha señalado que "la verdad no me lo plantearon, ni lo he planteado". "Eso no se dio por el momento pero no quiere decir que no pueda darse", ha remarcado.