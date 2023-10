Un joven acusado de intentar matar a otro a cuchilladas alega que "en ningún momento tenía intención de causarle mal"

OURENSE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha albergado este lunes el juicio contra dos acusados de intentar apuñalar a otro joven a las puertas de un pub en abril de 2022.

Uno de ellos es acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que su compañero está acusado como cooperador necesario. El primero de ellos se ha defendido alegando que "en ningún momento tenía intención de causarle mal" a la víctima.

Lo sucedido se remonta a la madrugada del 2 de abril de 2022 a las puertas de un pub en la zona de vinos de Ourense.

Allí, según recoge el escrito fiscal, los acusados se encontraron con otro joven con el que "habían tenido enfrentamientos tiempo atrás" y en las inmediaciones del local se enzarzaron en una pelea que acabó con la víctima con varias cuchilladas, una de ellas le causó una contusión en el pulmón y otra, en el abdomen, le sacó parte del intestino.

En concreto, según lo relatado en el escrito del Ministerio Fiscal el acusado como cooperador necesario "entregó una navaja" al joven acusado en tentativa de homicidio "con el fin de que éste agrediera mortalmente" a la víctima.

"Si bien los acusados no consiguieron su propósito al ser trasladado a la víctima de forma inmediata al PAC donde recibió asistencia", dice el escrito, que añade que el perjudicado preciso de 66 días para completar la recuperación, de los cuales 21 fueron de hospitalización, tres en UCI y 44 impeditivos para las actividades de la vida diaria. Además, le quedan secuelas con cicatrices visibles y posibles adherencias abdominales postquirúrgicas.

Tanto la víctima como los dos acusados han reconocido enemistades previas, en concreto el acusado por tentativa de homicidio ha manifestado que "siempre intentaba evitar las peleas" que tenía con la víctima, que "habían sido cuatro con anterioridad" y ha asegurado que en una de ellas recibió un corte llegando a acudir al hospital. Sobre la madrugada de los hechos, ha asegurado que él solo intentó "defenderse".

"EN NINGÚN MOMENTO CAUSARLE MAL"

"En ningún momento tenía intención de causarle mal", ha dicho, manifestando que, después de un primer puñetazo, según él asestado por la víctima, respondió. Según su versión fue la víctima quien sacó un cuchillo, que forcejeó para quitárselo y una vez que lo consiguió lo empleó a modo de defensa. "Yo lo cogí y él venía detrás de mí", ha manifestado.

Su compañero esa noche ha relatado que salieron los dos entrada la madrugada con la intención de comprar tabaco y tomarse una copa en un pub.

A la salida, él se paró a tener una conversación con una conocida y, mientras eso sucedía, según su relato, víctima y acusado tuvieron "un cruce de palabras y empezó la pelea". Con todo, ha dicho que "fue muy rápido" y que escuchaba a la gente decir que "tenía un cuchillo y que nos separaremos".

ENEMISTAD PREVIA

Por su parte, el denunciante, tras reconocer la enemistad previa con los dos acusados, ha dicho que el primero lo agredió dándole "tres cuchilladas" más varias en la ropa que vio a la mañana siguiente.

Sin embargo, no ha podido concretar si el otro acusado fue quien entregó el arma, "no estoy al 100% seguro", "había bebido bastante", ha declarado añadiendo que "no hubo discusión previa en el pub" más allá de que el principal acusado "me estaba mirando para provocarme y yo pasando de él". Pese a todo ha reconocido que tiene "confuso" el recuerdo de lo sucedido.

Los médicos forenses que han intervenido en la sesión oral han explicado que la víctima tenía "heridas penetrantes" en el pulmón y en el abdomen y algunas más superficiales, y han señalado que la herida torácica pudo ser mortal de no haber sido por la atención sanitaria prestada a tiempo.

En el derecho a la última palabra el principal acusado ha pedido disculpas a la víctima. Así las cosas, se mantienen las peticiones iniciales.

Las defensas de ambos acusados piden sus respectivas absoluciones, mientras que el Ministerio Fiscal solicita una pena de prisión de siete años e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio o lugar de trabajo y comunicarse o contactar con él por cualquier medio durante ocho años.

Además, interesan la expulsión del acusado por tentativa de homicidio del territorio nacional cuando se le conceda la libertad condicional, con la prohibición de entrar en España durante diez años.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicitan que los acusados, conjunta y solidariamente, indemnicen al perjudicado con 4.400 euros por las lesiones causadas y 2.000 euros por las secuelas. El juicio ha quedado visto para sentencia.