Juncker desmiente a la Diputación de Ourense y niega haber mantenido una reunión con Baltar

Jean-Claude Juncker señala en una respuesta al diputado socialista José Blanco que solo "saludó brevemente" a Manuel Baltar

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en una respuesta remitida al eurodiputado socialista José Blanco que "saludó brevemente" al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, durante la celebración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades el pasado mes de octubre; pero niega haber mantenido una reunión con el mandatario popular como informó el ente provincial.

En su respuesta, Juncker afirma que saludó a Baltar "así como a otros muchos representantes de las regiones y ciudades de Europa", por lo que ha negado haber mantenido una reunión personal con el dirigente ourensano.

La Diputación de Ourense informó el lunes 8 de octubre a través de un comunicado que Manuel Baltar se había reunido en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el objetivo de "analizar las vías para impulsar una mayor competitividad en las provincias de Europa, entre las que se encuentran el desarrollo de políticas contra la despoblación rural y la financiación directa para los territorios provinciales".

"La Comisión Europea no tiene conocimiento de ninguna investigación relativa al uso de fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la provincia de Ourense, ni en el período 2007-2013 ni en el período 2014-2020. Por lo que se refiere a las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Comisión Europea no puede pronunciarse sobre ningún caso que pueda estar o no investigándose actualmente", ha añadido en la respuesta el responsable de la Comisión Europea.

"La propuesta de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) que presentó Ourense no fue seleccionada por la autoridad de gestión ya que no alcanzó la puntuación mínima en las convocatorias. Puede solicitarse más información sobre el proceso de selección de la Edusi a la autoridad de gestión nacional responsable", ha concluido Jean-Claude Juncker en su contestación al exministro de Fomento y ahora europarlamentario José Blanco.

Este miércoles, el PSdeG de Ourense ha trasladado esta información a los medios en un comunicado en el que asegura que este episodio deja a Manuel Baltar en el "más absoluto de los ridículos" tras ser desmentida una reunión que "no figuraba en ninguna agenda oficial y que, sin embargo, fue publicitada propagandísticamente por el gobierno provincial con fotografías, comunicados y declaraciones en los medios".

Los socialistas han criticado que "la política de propaganda absolutista y 'selfis' de Baltar parece no tener límite", por lo que han exigido al presidente provincial "y a sus palmeros" que "dejen de hacer el ridículo inventando bulos y poniendo una alfombra roja al 'tour' de mentiras en el que están sumidos y se pongan a trabajar por la provincia".

Asimismo, el PSdeG ha avanzado que "reclamará explicaciones" al presidente de la Diputación de Ourense "sobre este festival de mentiras y ridículo internacional pagado con dinero público, mientras tiene a la provincia abandonada y asolada por la despoblación".