Un juzgado vigués desestima una demanda individual y remite al proceso penal abierto

La plataforma de afectados lamenta que el PSOE es el único partido que no ha contactado con ellos ni ha querido escucharles

Un juzgado de primera instancia de Vigo ha desestimado una demanda interpuesta contra la aseguradora Mapfre por una particular en representación de su hija menor, afectada por el accidente de O Marisquiño, y ha remitido cualquier actuación al proceso penal ya abierto por la jueza de instrucción número 3, por un supuesto delito de lesiones.

Así lo ha confirmado María Pérez, presidenta de la Federación de Vecinos de Vigo, cuyo asesor jurídico ha sido el que ha tramitado la demanda de esta particular. Según ha recordado, varios afectados presentaron reclamaciones ante la aseguradora de la organización de O Marisquiño, pero ésta denegó esas reclamaciones alegando que ningún juzgado había declarado su responsabilidad en el siniestro.

Por ello, "como prueba", se decidió la presentación de una demanda penal por una particular, y ahora se ha constatado, tras ser desestimada, que las víctimas tendrán que esperar a que finalice la instrucción abierta en el juzgado número 3.

El portavoz de la Plataforma de Afectados, Julio López, ha precisado que, inicialmente, este colectivo no se personará en la causa ya abierta, aunque sí lo harán afectados --de hecho algunos ya lo han hecho--a título individual.

A ese respecto, López ha señalado que la plataforma "no busca dinero" porque no se puede poner valor a la vida de alguien. "Mi hija no se murió, y no hubo heridos muy graves ni muertos por un milagro. Pero si hubiera un solo muerto, ¿cuánto vale esa vida?", ha cuestionado.

Por otra parte, el portavoz de los afectados ha lamentado que, 89 días después del accidente, el PSOE ha sido el único partido que no les ha contactado ni se ha reunido con ellos para "escuchar" lo que tienen que decir.

"SENTIDO COMÚN"

Julio López ha apelado al "sentido común" para hacer referencia a las posibles responsabilidades en el accidente, y ha recalcado que a los afectados "les da igual" a qué personas o partidos apunten esas responsabilidades.

"Cuando hablamos de la parte de abajo del paseo --la que estaba supuetamente en mal estado provocó el colapso del muelle--, aunque la responsabilidad del Ayuntamiento sean solo las tablas de arriba, si hay 'cocodrilos' debajo no debe autorizar un evento por prudencia", ha razonado el portavoz de la plataforma.

Así, Julio López ha recordado que el propio Ayuntamiento animó, con una "campaña muy potente" a todos los vigueses y a los visitantes a asistir a O Marisquiño. "Por sentido común, y por si acaso, hay que hacer un evento donde no te puedas caer al mar", ha añadido.

La oficina de atención a los afectados por accidente instalada en la sede de la Federación Vecinal ha atendido hasta ahora, según María Pérez, a unas 160 personas, a las que han prestado asesoría jurídica. Además, 80 han sido atendidas por la psicóloga que la Federación pone a disposición de los afectados todos los viernes.

REUNIÓN CON EL PP

María Pérez y Julio López han hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro con la portavoz del PP en Vigo, Elena Muñoz; la concejal y diputada autonómica Teresa Egerique; y la edila Elena González. En la reunión, las representantes 'populares' han informado a la plataforma de afectados acerca del plan de trabajo que se desarrollará en el comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre el accidente.

Elena Muñoz ha expresado, una vez más, el respaldo de su grupo a "los más importantes, que son las víctimas" del accidente, y ha recordado que, al margen de las posibles responsabilidades penales, deben dirimirse resposanbilidades políticas. En este caso, ha incidido, se hará en el Parlamento, porque el gobierno de Vigo "puso una mordaza" y bloqueó cualquier posible investigación a nivel municipal.

La portavoz del PP ha puesto en valor, asimismo, que el plan de trabajo aprobado en la comisión --en la que no participará el PSOE-- es "plural" y se han aceptado el 80 por ciento de las comparecencias pedidas por los grupos y la mayor parte de la documentación. "Las víctimas y sus familias merecen que se investigue hasta el final", ha apostillado.