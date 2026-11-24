El videojuego 'Camino Kaput' se presenta como "una sátira sobre el turismo masivo" - MELGO CINEMA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La productora coruñesa Melgo Cinema lanza el que presenta como "primer videojuego de un Xacobeo", bajo el nombre 'Camino Kaput' y que es "una sátira sobre el turismo masivo".

El videojuego viene acompañado de un documental interactivo que explica el desarrollo hecho por un equipo gallego de las universidades de A Coruña y Vigo.

Este miércoles 25 de noviembre, ambos serán presentados en el auditorio del Museo das Peregrinacións con representantes de las entidades subvencionadoras, que son la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

Los promotores destacan que 'Camino Kaput' es "del estilo 'Plantas contra Zombies" y explican que en él "se ayuda a Santi, una interpretación libre del apóstol Santiago, a defenderse de las olas de turistas y peregrinos que invaden zonas de Galicia y del Camino".

"La historia aborda de forma simpática temas de actualidad como la turistificación, el derecho a la vivienda, la relación con el entorno y la preservación de la lengua gallega. Se estructura en los niveles de las cuatro estaciones del año con localizaciones emblemáticas: las termas de Ribadavia, el Faro de Fisterra, la Praza do Obradoiro y la Praia das Catedrais", explican.