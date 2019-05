Libertad provisional con medidas cautelares para los dos condenados por el caso 'A Esmorga'

Actualizado 08/05/2019 16:23:22 CET

"Ver a los culpables ya en prisión sería el paso definitivo para que la madre de la víctima descanse tranquila", señala la acusación particular

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha decretado libertad provisional con medidas cautelares --retirada del pasaporte y comparecencia en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes-- para los dos condenados por el caso 'A Esmorga' hasta que la sentencia sea firme.

Los acusados fueron declarados culpables en el juicio por la muerte de un joven de 22 años después de ser arrojado al canal del río Viñao (O Carballiño) tras una larga noche de fiesta en diciembre de 2014.

Este miércoles se ha llevado a cabo una comparecencia en el juzgado para abordar el tema de la prisión preventiva para Óscar E.L. y Eduardo F.L., culpables de un delito de asesinato con alevosía. La sesión, que no estuvo abierta a audiencia pública, daba la oportunidad a las defensas de presentar las pruebas que considerasen oportunas para eludir la prisión preventiva.

Aunque finalmente no se ha visto ratificada su solicitud, la acusación particular ha pedido en la mañana de este miércoles la prisión provisional porque entienden que "existe riesgo de fuga al haber una condena tan grave". "Ver a ambos acusados ya en prisión para la madre significaría que la condena es efectiva, creo que verlos en prisión será el paso definitivo para ella pueda descansar tranquila", ha declarado Lorena Rodríguez, de la acusación particular, minutos antes de entrar a la comparecencia.

VEREDICTO DEL JURADO

El Tribunal Jurado del caso 'A Esmorga' dictó este martes veredicto de culpabilidad por mayoría de 7 votos y los condenó por un delito de asesinato con alevosía para los dos acusados, Óscar E.L. y Eduardo F.L. por el crimen del joven.

Entre las claves del objeto del veredicto, el jurado aprobó por mayoría el hecho de que sobre las 9:00 horas, del día 20 de diciembre de 2014, los dos acusados se quedaron solos con la víctima, Alexandru, el cual estaba maltrecho. Fue entonces, cuando tanto Eduardo como Óscar decidieron ejecutar el plan para acabar con la vida de Alexandru.

Para ello lo trasladaron al canal de O Viñao, con la "clara intención" de tirarlo al río y causar así su muerte. Los acusados en "clara superioridad numérica y física" se lo impidieron, lo golpearon y finalmente lo lanzaron a las aguas del canal, desde una altura de más de cuatro metros.

LA SENTENCIA

Ahora le toca el turno a la magistrada presidenta del tribunal, Ángeles Lamas, que tendrá que redactar la sentencia en base a lo dispuesto en el veredicto.

La Fiscalía ha solicitado que se imponga a los acusados la pena de 17 años, la acusación particular se ha adherido a la petición de la pena y, en cuanto a la responsabilidad civil mantiene lo pedido en el escrito de acusación. Por su parte, las defensas han pedido la pena mínima para el delito de asesinato, 15 años.