Las listas propician la tercera crisis de Gobierno de Rueda, que aún mantiene conselleiros que entraron con Feijóo

Archivo - El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola Garcia - DAVID CABEZÓN - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tendrá que enfrentarse de forma inminente a la que será la tercera crisis de Gobierno desde que tomó las riendas del Ejecutivo autonómico de manos de Alberto Núñez Feijóo en primavera del año 2022, cuando este dio el salto a la política estatal para ponerse al frente del PP.

El detonante será idéntico al que forzó su primera remodelación como presidente en junio de 2023: las listas a unas elecciones generales en las que su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, es candidato a La Moncloa. Entonces, el de Os Peares decidió sumar a las listas a Francisco Conde y a Rosa Quintana, quienes habían sido sus titulares de las carteras de Economía y Mar.

Ahora, será Fabiola García, conselleira de Política Social (que también fue nombrada por primera vez por Feijóo en 2018), la que abandone su asiento en el Consello de la Xunta que cada lunes se reúne en San Caetano para concurrir de dos al Congreso, tras el secretario general del PP, Miguel Tellado, por la circunscripción de A Coruña.

Su marcha genera la segunda remodelación de este mandato, ya con un Rueda revalidado por las urnas en 2024, dado que el primer ajuste se produjo a raíz de la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar tras ser denunciado por agresión sexual por una conocida presentadora, causa que fue archivada. A Villares, ahora delegado territorial de la Xunta en Lugo, le relevó Marta Villaverde.

Por su parte, García (Ribeira --A Coruña--, 1985) era la más joven del Gobierno gallego pero también contaba con una de las trayectorias más amplias en un Ejecutivo donde permanecen aún varios conselleiros que entraron en el Gobierno de la mano de Feijóo y que Rueda ha decidido mantener.

Es el caso del hoy conselleiro de Emprego, José González, que forma parte del Ejecutivo también desde 2018; mientras que el titular de Facenda, Miguel Corgos, fue nombrado en 2021 conselleiro de Facenda, tras el fallecimiento de su antecesor, Valeriano Martínez. Los más veteranos, junto al propio Rueda, son la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Román Rodríguez, con la cartera de Educación, dado que ambos entraron en la Xunta en 2015.

RUEDA DIJO ESTAR "SATISFECHO" CON SU EQUIPO

Rueda, que tras la convocatoria del 29N fue preguntado expresamente sobre si podría verse abocado a la que es la segunda crisis de Gobierno de este mandato en el que ya gobierna tras ser revalidado en las urnas --la primera llegó con la dimisión de Alfonso Villares tras ser investigado a raíz de una denuncia por agresión sexual de una conocida presentadora, luego archivada--, no lo descartó en ningún momento.

Eso sí, afirmó que estaba "satisfecho" con su equipo y agregó que, de no ser así, no esperaría a que se diese una oportunidad, sino que actuaría de inmediato. Pendiente está ahora de revelar el alcance que decide dar a una remodelación que, como mínimo, llevará una cara nueva al Consello de la Xunta.