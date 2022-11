Lorenzana aboga por cambiar la ley del 'solo sí es sí' y recuerda que el PP advirtió de su inseguridad jurídica

La conselleira de Igualdade de la Xunta critica que se ponga el foco en la falta de profesionalidad del poder judicial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha abogado este domingo por modificar la conocida como ley del 'solo sí es sí' ante las posibilidad de que se rebajen penas a algunos condenados y ha recordado que el PP ya advirtió en su momento de su inseguridad jurídica.

Lorenzana ha apostado por cambiar la norma "de forma taxativa" en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press, donde también ha calificado la ley de "chapuza".

"Ya advertimos de que la refundición de tipos penales lo que hacía era disminuir las penas a los delincuentes. Se advirtió además por más partidos y por el Consejo General del Poder Judicial. Es impresentable que no se haya tenido en cuenta esa crítica", ha señalado la conselleira, que ha achacado en parte lo ocurrido a la "línea de adoctrinamiento" seguida por Unidas Podemos en este y otros temas.

La responsable de Igualdade ha aprovechado para censurar que se "ataque" a las instituciones o se ponga "el foco en la falta de profesionalidad" del poder judicial. Considera que hay mucha formación en materia de violencia de género y que "se ha avanzado mucho, aunque se pueda hacer más, seguro".

En esta línea, aunque no niega que existan casos de machismo en la judicatura, insiste en que "no se puede generalizar". "No se puede elevar la excepción a categoría. Hay que luchar por erradicar el machismo, como en otros ámbitos de la sociedad, pero creo que no le hacemos ningún favor al feminismo ni a la sociedad en general si sembramos la duda de que prevalece esa sensibilidad o esa ideología de los jueces en la aplicación de las normas", ha defendido.

Por otro lado, la conselleira ha incidido además en que el negacionismo sobre la violencia de género no es que "entorpezca el trabajo político", sino que "supone un atraso en la sociedad; que es aún más grave".

"Es gravísimo que a día de hoy no exista unidad en un asunto de Estado, que no se diga con claridad que existe la violencia de género. Eso entorpece el avance del feminismo y el avance de la sociedad en general", ha afirmado.

Lorenzana ha desgranado este domingo algunos puntos de la calificación como víctimas de violencia de género de las víctimas de trata, cambio normativo recientemente abordado por la Xunta.

Esta propuesta, ahora en tramitación en el Parlamento de Galicia, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, permitirá que las víctimas de trata tengan acceso a las prestaciones económicas y sociales de las víctimas de género.

REFORMA LABORAL Y DATOS DEL PARO

En otro orden de cosas, Lorenzana ha comentado también los resultados de la modificación de la reforma laboral, a la que ve un "éxito dudoso": "la desaparición de la equiparación entre contrato indefinido y contrato de calidad".

Considera además que se está regulando "desde el punto de vista propagandístico" para que bajen las cifras del paro, pero "no se está actuando sobre la calidad del empleo". "Se está dando una imagen falsa con los datos que se están dando" --en referencia a contabilizar los contratos fijos-discontinuos, ha apuntado.

En cuanto al comportamiento del mercado laboral en Galicia, la también responsable de Promoción do Emprego ha remarcado que el mercado gallego "se recuperó de una forma muy rápida a la vuelta de la pandemia", gracias también al impacto del turismo y que el pasado mes de octubre, por ejemplo, ha sido el octubre con la cifra de parados más baja desde 1996.

También ha puesto en valor la EPA del último trimestre, que recoge un aumento de más 1.000 personas en la población activa. "Siempre se dice que en Galicia bajamos el paro porque se va la gente. Pues ahí se observa que el paro sube porque aumenta la población activa, no por la destrucción del empleo", ha puntualizado, tras lo que ha añadido que la tasa gallega continúa dos puntos por debajo de la nacional, el 10,80 frente al 12,85 estatal.