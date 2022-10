Luis Álvarez (PSdeG) califica a Francisco Conde de "plañidera" por no asumir "sus competencias exclusivas" en Industria

Puy (PPdeG) considera "desafortunada" esa afirmación y Pontón (BNG) culpa a Xunta y Gobierno central de los problemas en este ámbito

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha calificado al vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, de "plañidera" por no asumir "sus competencias exclusivas" en materia de Industria.

Después de la comparecencia del representante de la Xunta en la Cámara gallega la semana pasada, Álvarez le ha pedido a Conde "que deje de llorar y de lamentarse, que se ponga a trabajar y que asuma sus responsabilidades" porque, ha zanjado, "para eso es el conselleiro competente".

En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz socialista ha instado al vicepresidente primero a "asumir de una vez que tiene competencias exclusivas en materia de industria", aunque le ha recordado que "no está solo" porque "sabe que tiene al Estado de su lado".

En esta misma línea, también ha pedido a Francisco Conde que "reconozca los aciertos que tiene el Gobierno del Estado" y que "deje de culpar de su ineficiencia al Gobierno del Estado".

"Es una cuestión de corresponsabilidad", ha continuado, para después reiterar que tiene el apoyo del Gobierno, pero que "ese apoyo tiene que ganarlo y presentar proyectos sólidos y solventes".

"Cuando el Gobierno del Estado anuncia un Perte del Naval, del que se va a beneficiar esta Comunidad, lo que tiene que hacer el conselleiro, no es levantarse a aplaudir ni a hacer la ola, pero por lo menos reconocer que hay una apuesta por parte del Estado con esta comunidad autónoma sin precedentes", ha insistido.

Según Luis Álvarez, la Xunta tiene una estrategia "extraordinariamente simple" que, en su opinión, consiste en "apropiarse como éxito propio de las aportaciones que hace el Gobierno" y "culparlo" de "todo lo que va mal".

Por eso, ha vuelto a demandar "colaboración leal" y ha pedido que no diga que lo que hace el Ejecutivo central es "distinto a lo que hace con las otras comunidades". "Ese mensaje de que nos maltratan es rotundamente falso y lo peor es que un Gobierno que se pretende serio no debiera de hacer ese tipo de estrategias dialécticas", ha lamentado.

"UNA FRASE DESAFORTUNADA"

También en rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, a preguntas de los periodistas en relación a la afirmación del socialista sobre Conde, se ha remitido a responder que le parece "una frase desafortunada".

Además, en relación con el ámbito industrial, ha calificado de "lamentable" que España sea "el país de Europa que va más lento" en la distribución de los fondos europeos. "Es difícil de entender cuando el país se está jugando mucho en este tema", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno central, "con el apoyo exclusivo de VOX", haya tomado la decisión de "gestionar directamente esos fondos, decidir a qué se dedican y cómo se distribuyen, ignorando la cogobernanza con las comunidades".

Asimismo, ha censurado que todavía "se desconozcan los fondos que puedan financiar proyectos importantes para Galicia" como la factoría de Altri en Palas de Rei, así como que para el Perte del Naval anunciado la pasada semana "aún se tenga que esperar su convocatoria".

EL BNG CULPA A XUNTA Y ESTADO

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha señalado que en Galicia existe "un problema grave", en relación con la industria, en donde "se da una doble conjunción": "Tenemos a un Gobierno central que no está atendiendo a los intereses de este país y a una Xunta que hecha balones fuera, cómoda en la crítica, pero que no se responsabiliza".

En esta misma línea, ha censurado que el Estado "no está atendiendo bien las necesidades de Galicia" y la Xunta se dedica "no a buscar una solución, sino a buscar a quién responsabilizar". "Necesitamos tener más industria y no destruirla, que es lo que está pasando", ha reflexionado.